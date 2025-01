Hinchas alabaron a Núñez, Alisson coreó su apellido, el abrazo con Slot y selfie con Salah

La de este sábado fue una jornada de redención para Darwin Núñez en el Liverpool inglés, ya que luego de un mes sin poder convertir, apareció con un doblete a los 90’+1 y 90’+3 para darle el triunfo a su equipo 2-0 ante Brentford por la 22ª fecha de la Premier League.

El formado en Peñarol que fue suplente e ingresó a los 65’, fue destacado por todos los medios ingleses y su actuación no pasó desapercibida en medio de rumores de salida y con el respaldo de su entrenador Arne Slot en conferencia de prensa entre semana.

