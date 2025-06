Hincha de PSG le recordó el 5-0 a jugador de Inter y este lo amenazó: “Te pego una paliza”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El italiano Francesco Acerbi, zaguero del Inter de Milán, estalló ante la provocación de un hincha del París Saint-Germain (PSG) que le recordó la derrota en la final de Champions League por 5-0 y lo amenazó con pegarle “una paliza” si volvía a repetir ese comportamiento.

El Inter, ya en Seattle para preparar la segunda jornada del Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds japonés, no consigue dejar atrás la dolorosa derrota que sufrió en Múnich contra el PSG.

Un hincha con la camiseta del conjunto parisino se encargó de recordar el fatal episodio para los interistas al término del entrenamiento, justo cuando Acerbi se acercó a atender a los seguidores nerazzurri.

En cuanto se acercó el central zurdo, el seguidor del PSG dijo: “Acerbi-Barcola”. Recordó, concretamente, una jugada en la que Barcola dejó sentado a Acerbi con un regate dentro del área.

No le sentó nada bien al jugador de 37 años, quien llamó a un ayudante del cuerpo técnico para poder traducir su mensaje.

Sin grandes aspavientos, sin contacto físico y sin gritar, pero con contundencia, dijo en italiano: “Soy una persona seria, no me gusta que me tomen el pelo. Si salgo del entrenamiento y me dices ‘Acerbi-Barcola’, no me gusta. Me vuelvo loco y te pego una paliza”.

El Inter, que empató ante Monterrey en la primera jornada (1-1), necesita ganar al combinado japonés para poder clasificarse a los octavos de final. El partido será este sábado a las 16:00 horas.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy