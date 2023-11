Hanna Arias, la abanderada parapanamericana uruguaya que además es la más joven

Más deportes

Con apenas 13 años, la vida parece ir más rápido para Hanna Arias que para muchos otros mortales. La más joven entre los 11 deportistas uruguayos que competirán desde el 16 de noviembre en los Juegos Parapanamericanos de Santiago, no solo tiene todos los méritos para ser la abanderada. También está acostumbrada a meterse en peleas de adultos en las piscinas.



En el desfile inaugural, encabezará la delegación con el judoca Henry Borges, quien a los 40 años, tiene las credenciales de haber ganado oro en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 y los de Lima 2019 en la categoría J1 de menos de 60 kilos.



Arias es la integrante más joven de la delegación uruguaya, pero pocos pueden discutir su gran experiencia en las piscinas. Comenzó cuando solo tenía 5 años. Y en 2022, con apenas 12 de vida, alcanzó un cupo en el equipo Paralímpico de su país.



Como si no bastasen los logros sorprendentes en su vida, la clasificación a los Parapanamericanos de Santiago se produjo en junio pasado al colgarse la medalla de plata en los 100 metros mariposa de la versión juvenil del certamen celebrado en Bogotá. Un detalle que no es menor: Uruguay hasta entonces nunca había competido en esa cita.



El 22 y el 24 de noviembre Hanna Arias, quien nació con una agenesia o malformación en el brazo izquierdo, competirá en las pruebas de 100 y 400 metros libre en la categorías S9.



De compromisos trascendentales sabe la 'Pequeña Notable' nacida en Colonia del Sacramento el 10 de mayo de 2010.



Cuando no es la piscina, posiblemente es el taekwondo el deporte que toma cuenta del tiempo de la cinturón azul, o los duatlones y triatlones de más de 40 kilómetros los desafíos que transforman su energía.



¿Temor escénico en Santiago de Chile? No. Quizá sea lo último que pueda afectar a una superchica que hace un año, en el Mundial Paralímpico de Natación de Tijuana, compitió con adultos y se dio el lujo de llegar a las finales de 400 metros libre, 100 metros braza y 100 metros mariposa.



Que los nadadores mayores no se confíen. Esta chica tiene argumentos para ganar un pulso por medallas.

EFE / FútbolUy