Handball: Uruguay va este jueves ante Paraguay en duelo clave del Mundial femenino

La selección uruguaya femenina de handball jugará este jueves su primer partido por la Copa Presidente (por posiciones del 25º al 32º) en el Mundial de handball que se está disputando en Países Bajos y Alemania.

Las dirigidas por Leonardo Puñales debutaron en la cita jugando por el grupo C donde cayeron ante Serbia (31-19), Alemania (38-12) e Islandia (33-19) para acceder a esta instancia que se disputará en forma íntegra en Maaspoort, Países Bajos.

Las celestes de esta forma quedaron sembradas en el grupo I de la Copa Presidente y su debut será este jueves a las 9:30 horas cuando enfrente a un viejo conocido, Paraguay, cuyo último antecedente data del 28 de noviembre de 2024, con triunfo de las charrúas por 25-20 en fase de grupos del Sur Centroamericano de handball.

Luego verán acción el sábado 6 de diciembre desde las 7 horas ante Croacia y luego el calendario indica que actuarán el lunes 8 de diciembre jugando su último partido del grupo ante Irán.

En el grupo II estarán Kazajistán, Cuba, Egipto y China. Según la posición en que Uruguay termine en su serie jugará contra el que termine en la misma posición de la otra llave.

Los primeros jugarán por el puesto 25, los segundos por el puesto 27, los terceros por el puesto 29 y los últimos por el puesto 31.

Nuestro país participó en cinco mundiales en su historial de la rama femenina, el primero en Alemania 1997 (24º), luego en Italia 2001 (23º), Croacia 2003 (24º), Rusia 2005 (23º) y la última presencia data de Brasil 2011 (20º).

En esas cinco ediciones solo se contabiliza un triunfo en el historial y fue en la edición norteña cuando las celestes vencieron a Argentina por 19-16, plantel donde estaba la actual capitana Viviana Ferrari.

