Handball: Uruguay jugará por el puesto 29 tras vencer a Irán en el Mundial en Paises Bajos

La selección uruguaya femenina de handball venció a Irán por 27-16 en el marco de la Copa Presidente (por posiciones del 25º al 32º) del Mundial que se está disputando en Países Bajos y Alemania, el segundo triunfo en su historial a nivel de estas citas.

Las celestes fueron implacables ante el rival más flojo de todo el evento y ya lo demostró en el primer tiempo donde se fueron adelante 16-8, rotando mucho el plantel.

En el complemento las de Puñales sostuvieron las distancias par darle cifras definitivas al cotejo, apoyados en otra gran tarea de Agustina Modernell, señalada como la jugadora del partido.

Los goles celestes los anotaron: Camila Bianco con 5; Sabrina Golda, Rosina Gozález, Paula Eastman con 4; Martina Campos con 3; Sabrina Grieco, Martina Barreiro con 2; Catalina Tournier, Camila Barreiro, Julieta Pessina con 1.

Pasado, presente y futuro

Las dirigidas por Leonardo Puñales debutaron en la cita jugando por el grupo C donde cayeron ante Serbia (31-19), Alemania (38-12) e Islandia (33-19) y pasaron a jugar la Copa Presidente en forma íntegra en Maaspoort, Países Bajos.

Quedaron sembradas en el grupo I donde cayeron con Paraguay 23-20, Croacia 34-25 y el mencionado triunfo ante Irán 27-16, finalizando terceras en la serie lo que lo llevará a jugar por el puesto 29 el próximo miércoles contra la tercera del grupo II donde pelean Kazajistán, Cuba.

Nuestro país participó en cinco mundiales en su historial de la rama femenina, el primero en Alemania 1997 (24º), luego en Italia 2001 (23º), Croacia 2003 (24º), Rusia 2005 (23º) y la última presencia data de Brasil 2011 (20º).

En las anteriores cinco ediciones solo se contabilizaba un triunfo en el historial y fue en la edición norteña cuando las celestes vencieron a Argentina por 19-16, plantel donde estaba la actual capitana Viviana Ferrari.

