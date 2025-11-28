Más deportes

Handball: Uruguay cayó con Alemania 38-12 en su segunda presentación en el Mundial

La selección uruguaya de handball femenino jugó su segundo partido en el Mundial de Holanda y Alemania, al caer derrotada con Alemania por 38-12 en un partido muy exigente en Stuttgart.

El primer tiempo comenzó con las teutonas logrando un rápido 5-1 que pareció quebrar el duelo, pero allí reaccionó la Celeste que llegó a ponerse a uno (5-4). Pero las locales, a impulso de una defensa durísima, lograron abrir una amplia diferencia con la que se fueron al descanso 15-7.

En el complemento las germanas fueron implacables, sumado a la rotación que realizó Leonardo Puñales pensando en el duelo ante Islandia, generando un parcial de 23-5 para cerrar por 26 de distancia.

Los 12 goles de las charrúas se distribuyeron de la siguiente manera: Camila Barreiro, Rosina González, Camila Bianco, Sabrina Grieco, Magdalena Guichón con dos, Viviana Ferrari, Martina Campos con uno.

Lo que viene

Uruguay volverá a presentarse este domingo 30 ante Islandia desde las 11:30 en el Porsch Arena de la ciudad alemana de Stuttgart. Recordemos que en su debut había caído 31-19 con Serbia.

“Islandia sería en los papeles el rival que consideramos más cercano a poder pelear. Queremos hacerle partido”, había dicho previo al viaje a tierras europeas la capitana Viviana Ferrari.

Los tres primeros clasificados de cada grupo pasarán a la segunda fase, que se disputará en Róterdam, Países Bajos, y en Dortmund, Alemania, con dos grupos en cada ciudad. También en ellas se disputarán los cuartos, mientras que las semifinales y la final solo en la ciudad neerlandesa. El resto irá por posiciones.

Uruguay participó en cinco mundiales en su historial de la rama femenina, el primero en Alemania 1997 (24º), luego en Italia 2001 (23º), Croacia 2003 (24º), Rusia 2005 (23º) y la última presencia data de Brasil 2011 (20º), año desde el cual no se lograba conseguir la ansiada clasificación.

