Handball: Uruguay cayó ante Paraguay 23-20 por Copa Presidente del Mundial en Países Bajos

La selección uruguaya femenina de handball volvió a caer derrotada en su cuarta presentación en el Mundial que se está disputando en Países Bajos y Alemania, esta vez ante Paraguay por 23-20 en el inicio de la Copa Presidente (por posiciones del 25º al 32º).

Las celestes no tuvieron un buen primer tiempo en el cual se fueron abajo por 13-8, basado en algunas pérdidas en el manejo, definiciones poco efectivas y una Fátima Ocampos intratable en el arco guaraní.

En el complemento las dirigidas por Leonardo Puñales salieron con otra actitud, mucho más decididas y lograron ponerse en partido por pasajes, llegando a estar a dos goles de distancia como máximo, pero nunca pudiendo incomodar más a su rival. Además Ocampos apareció para tapar cada vez que fue necesario, incluso en el cierre.

Los goles celestes los anotaron: Camila Bianco con 6, Paula Eastman con 5, Sabrina Golda y Catalina Tournier con 2, Magdalena Guichón, Julieta Pessina, Martina Campos, Sabrina Grieco, Leticia Schinca con 1

Las dirigidas por Leonardo Puñales debutaron en la cita jugando por el grupo C donde cayeron ante Serbia (31-19), Alemania (38-12) e Islandia (33-19) para acceder a esta instancia que se disputará en forma íntegra en Maaspoort, Países Bajos.

De esta forma quedaron sembradas en el grupo I de la Copa Presidente donde volverán a ver acción el sábado 6 de diciembre desde las 7 horas ante Croacia y luego el calendario indica que actuarán el lunes 8 de diciembre jugando su último partido del grupo ante Irán.

En el grupo II estarán Kazajistán, Cuba, Egipto y China. Según la posición en que Uruguay termine en su serie jugará contra el que termine en la misma posición de la otra llave.

Los primeros jugarán por el puesto 25, los segundos por el puesto 27, los terceros por el puesto 29 y los últimos por el puesto 31.

Nuestro país participó en cinco mundiales en su historial de la rama femenina, el primero en Alemania 1997 (24º), luego en Italia 2001 (23º), Croacia 2003 (24º), Rusia 2005 (23º) y la última presencia data de Brasil 2011 (20º).

En esas cinco ediciones solo se contabiliza un triunfo en el historial y fue en la edición norteña cuando las celestes vencieron a Argentina por 19-16, plantel donde estaba la actual capitana Viviana Ferrari.

