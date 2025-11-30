Más deportes

Handball: Uruguay cayó ante Islandia y jugará la Copa Presidente en el Mundial

La selección uruguaya de handball femenino finalizó su actuación en el grupo C del Mundial de Holanda y Alemania, al caer derrotada con Islandia por 33-19, no pudo avanzar al main draw y ahora jugará la Copa Presidente por posiciones finales.

El primer tiempo comenzó con las islandesas saliendo dispuestas a dejar en claro las diferencias existentes, y lo hicieron quedándose con el parcial por 17-7, a fuerza de una defensa ordenada, aprovechamiento de las muchas pérdidas de Uruguay y una efectividad en ataque acorde.

En el complemento, ya con rotación por la exigencia física y mejor calidad de los lanzamientos de nuestro combinado, mejoró la faena anotadora.

Los diecinueve goles de las charrúas se distribuyeron de la siguiente manera: Camila Bianco con cinco; Paula Eastman con cuarto; Sabrina Grieco con dos; Viviana Ferrari, Maite Pessina, Magdalena Guichón, Agustina Modernell, Martina Campos, Rosina González, Martina Barreiro y Catalina Tournier.

En los otros dos partidos del grupo, las celestes habían caído con Serbia por 31-19 y luego con Alemania 38-12.

Lo que viene

Al haber quedado cuarto en su grupo, Uruguay ahora jugará la denominada “Copa Presidente”, torneo que ordenará las selecciones del puesto 25° a 32° y se comenzará jugando con dos grupos.

Si bien aún resta finalizar la fase inicial, Uruguay volverá a jugar el jueves 4 de diciembre a las 9:30 horas ante Paraguay en Maaspoort, Países Bajos.

El último antecedente data del 28 de noviembre, con triunfo de las dirigidas por Leonardo Puñales por 25-20 en fase de grupos del Sur Centroamericano de handball.

Luego, verá acción el sábado 6 a las 7:00 horas ante el colista del grupo A (Japón o Croacia) y el lunes 8 ante el cuarto del B (Irán o Senegal) a las 9:30 horas, todo en tierras tulipanas.

De allí en adelante, según la posición final del grupo, las celestes chocarán en un duelo ante el mismo colocado de la otra serie por el puesto final en la cita.

Uruguay participó en cinco mundiales en su historial de la rama femenina, el primero en Alemania 1997 (24º), luego en Italia 2001 (23º), Croacia 2003 (24º), Rusia 2005 (23º) y la última presencia data de Brasil 2011 (20º), año desde el cual no se lograba conseguir la ansiada clasificación.

