Habló Michel Vieira, el jugador de Mar de Fondo que terminó intubado por una gresca

Michel Vieira, jugador de Mar de Fondo que terminó internado en CTI tras la gresca que se generó en el partido que su equipo le ganó a Deportivo Italiano 2-1 el pasado domingo en Las Acacias, habló del episodio con el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva y reconoció que no recuerda mucho de los lamentables hechos.

“En un momento tenía sangre y un dirigente de Deportivo Italiano me ayudó a entrar al vestuario porque estaba mal. Sé que había mucha gente, como se vio en los videos, pero no podía reconocer caras. Cuando desperté en el hospital al otro día no entendía nada de lo que estaba pasando”, manifestó Vieira, quien se desmayó y perdió el conocimiento en el camarín.

En el Hospital de Clínicas lo “intubaron por prevención”, según le contó su madre, que “estuvo en todo momento”. “Me dijeron que yo estaba en un estado de shock, con dificultad para respirar. Me tuvieron que sedar y por eso la intubación. Para despertar me iban a pasar a una sala de CTI, para que estuviera más tranquilo, pero desperté bien en la de emergencia”, dijo.

A través de las tomografías no se constató ninguna fractura ni lesión grave, por lo que el lunes fue dado de alta y llegó a su casa. Según dijo, no recordaba exactamente quiénes fueron a visitarlo en su internación, pero, entre los que estuvieron, destacó al presidente y al entrenador del equipo rival, Guillermo Silvera y Luis Barbat, quienes “se preocuparon y fueron los primeros en llegar al hospital, como la gente de Mar de Fondo”.

Sobre el hecho en sí, comentó que “estaba lejos” y no lo vio. “El gol se fue a festejar en una punta y yo estaba en la otra. Vi cuando empezó el problema y traté de no involucrarme, pero luego empecé a ver mucha gente, recibí golpes y ya no me acuerdo mucho. Tengo flashes de la situación”, explicó.

“Ahora haré reposo unos días en casa y luego, poco a poco, en unos días iré integrándome a los entrenamientos”, agregó Vieira, quien valoró que representantes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales “estuvieron en contacto” con sus padres y “fueron personalmente al hospital”.

