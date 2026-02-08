Fútbol Internacional

Habló Gómez y Ramírez se quejó de las “dudosas que para algunos lados es más fácil cobrar”

Maxi Gómez, autor del primer gol de Nacional en el 2-1 sobre Boston River en Florida, valoró haber ganado un “partido muy complicado”. “El grupo mantuvo la calma y en el segundo tiempo salimos más intensos”, agregó en diálogo con la transmisión televisiva al pie de campo.

El 9 tricolor opinó que a su equipo le “faltó encontrar más el enganche en el primer tiempo”. “En el segundo nos soltamos, encontramos los espacios y llegaron los goles”, dijo, y valoró su conquista porque “un nueve siempre quiere hacer goles”. “Estoy feliz por el gol, por ayudar a mis compañeros y por la victoria”, añadió.

Tomás Verón Lupi, autor del segundo tanto de Nacional, dijo que al momento del gol habían “tenido aproximaciones” y estaban “merodeando”. “Por suerte entró esa jugada porque se iba acabando el partido y era necesario sumar tres puntos”, indicó.

“Fuimos ajustando. Desde lo físico estamos bien, entonces mantenemos la intensidad lo más posible y eso nos da una pequeña ventaja, sobre todo en los segundos tiempos”, ponderó el atacante argentino.

Del otro lado habló Gastón Ramírez, autor del gol de Boston River, y destacó que su equipo hizo “un gran partido”. “Lo planteamos desde el inicio, lo preparamos bien y se hicieron buenas cosas. Lamentablemente no rescatamos un punto que merecíamos”, lamentó.

Consultado sobre lo que faltó para no perder en el debut, fue claro: “Hacer un gol más que ellos. Al final hubo alguna jugada medio dudosa. Hubo unas cuantas jugadas dudosas que para algunos lados es más fácil cobrar”.

