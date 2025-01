Guzmán Rodríguez: periodista brasileño consultó sobre máscara de Batman en festejo mirasol

Fútbol Internacional

El exzaguero de Peñarol y actual de Red Bull Bragantino, Guzmán Rodríguez, se refirió a sus expectativas en el fútbol brasileño, encontró similitudes del club con Peñarol y comentó las diferencias que experimentó entre el balompié uruguayo y norteño.

Rodríguez, en conferencia de prensa comenzó diciendo: “Estoy muy contento por el gran 2024 que tuve, gracias a eso hoy llegué al fútbol brasileño, que también era un objetivo en mi carrera. Es una liga con más ritmo y dinámica, conozco el potencial que hay y me alegro mucho de estar aquí”

“Soy como todo zaguero uruguayo, muy aguerrido. Me gusta ir al cuerpo a cuerpo, trato de salir limpio con pelota y si no puedo, no me complico. Soy derecho, pero he jugado en la izquierda casi toda mi carrera, así que me acostumbré. Estoy listo para actuar donde sea necesario”, comentó.

Confesó que al club lo conocía por su amistad con Tiago Borbas con quien compartieron plantel en River Plate y ahora repiten, pero en tierras verdeamarelhas.

“Vengo de un mes entrenando por mi cuenta, preparándome. Estoy listo para jugar, pero depende del entrenador. Sé que mis compañeros de equipo lo hicieron muy bien y estoy esperando la oportunidad”, dijo mientras aguarda su debut en el estadual.

Y dijo sobre el estilo de juego: “Peñarol, al ser un equipo grande, siempre estaba al ataque, tenías que ser intenso y jugabas en mitad de cancha. Acá es parecido y ya estoy bastante acostumbrado, aunque sé que el ritmo es diferente y también tendré que adaptarme a eso”.

Y cerró respondiendo con una sonrisa sobre el festejo por el Uruguayo donde se lo vio con una mascara de Batman, algo que fue motivo de consulta de un norteño.

- “Cuándo fuiste campeón uruguayo hay una foto donde se te ve con la máscara de Batman. ¿Qué relación tiene eso?”, fue la pregunta del comunicador

Esto generó una gran sonrisa en el zaguero y simplemente se limitó a contestar: “Fue un tema del festejo nomás”.

