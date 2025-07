Gularte: del “nunca se me pasó por la cabeza” ir a Nacional al “no” a Racing “por códigos”

Fútbol uruguayo

Emanuel Gularte, una de las incorporaciones de Peñarol de cara al segundo semestre, se refirió a su llegada al equipo aurinegro en una extensa entrevista en el programa La mañana del fútbol de radio El Espectador 810 AM.

El zaguero, que reforzó al elenco de Diego Aguirre para la Copa Libertadores y el Torneo Clausura, firmará contrato el próximo lunes. Su vínculo será a préstamo desde Puebla de México, por un año y con opción de compra.

El Mirasol tiene dos ventanas posibles para comprar al jugador, una en diciembre de 2025 y otra a mediados de 2026. El defensor, por su parte, cuenta con contrato vigente en Puebla hasta junio de 2027.

“Si está disponible, quisiera usar el 17”, contó sobre su número de camiseta en Peñarol. “Mi objetivo es quedarme muchos años [en Peñarol]. Depende de que rinda y de que el club tenga el capital para poder comprarme. Si se arma un salario que me deje tranquilo para el futuro yo preferiría quedarme, aunque aparezca otro equipo que ponga el triple”, declaró.

“Siempre fue mi sueño y tenía claro que era lo que quería cumplir en algún momento de mi carrera”, dijo Gularte, y enumeró los “factores” que incidieron para que el futbolista tomara la resolución final. “Lo que terminó de darme el empujón para que sea ahora, siendo joven y con contrato vigente en México, fueron el momento de Peñarol, la Copa [Libertadores] que ilusiona, las ganas de Nacho Ruglio y que Diego [Aguirre] también me quiera”, afirmó.

“Siempre fui fanático enfermo de Peñarol. Me empecé a alejar por profesionalismo. Cuando jugaba contra Nacional [con Progreso y Wanderers], les quería ganar siempre, como con una especie de rabia”, comentó.

A propósito, aseguró que Nacional lo quiso incorporar “varias veces”, pero dijo que nunca estuvo cerca de aceptar. “Nunca dudé ni se me cruzó por la cabeza. Siempre escucho y levanto el teléfono por ética y profesionalismo, pero no me sentiría muy cómodo. No sé cómo hacen otro tipo de jugadores, aunque yo no juzgo a nadie”, afirmó, con respecto a sus anteriores posibilidades de jugar en el Tricolor.

Gularte, que ya había sido buscado por Peñarol en otros períodos, contó cómo logró destrabar su salida a préstamo de Puebla: “Me arriesgué a que mi carrera empeorara y a que me dejaran trotando seis meses o un año afuera de la cancha. Me planté de verdad”.

Y expuso su compromiso con el club aurinegro al no ir a Racing de Avellaneda (rival aurinegro en octavos de Copa) “por un tema de códigos: “Yo ya había quedado con Peñarol que, si llegábamos a un acuerdo, a Racing no iba a ir por un tema de respeto, aunque se cayera la operación por un tema entre clubes. Además, Peñarol se portó bien y me esperó cuando comenzó la gestión”.

El futbolista de 27 años manifestó que “va a dejar el corazón”. “Siempre me caractericé por eso en los equipos en los que estuve y siempre me ha ido bien por la entrega. Nunca escatimé desde el esfuerzo”, agregó.

Luego, Gularte hizo referencia a la ansiedad que tuvo cuando el pase no se cerraba: “Tenía miedo de que se cayera. Fueron seis o siete días en los que no podía dormir. Estaba quedando loco; la pasé muy mal y me estaba enfermando de la cabeza. De hecho soñé que marcaba a Maxi Gómez: me enganchaba y yo se la sacaba, y le decía que ya lo había estudiado”.

Por último, contó el comentario que le hizo a sus dos hijos menores [de 6 y 4 años] a modo de broma: “Les mostré unos videos del recibimiento de la barra de Peñarol en cuartos de final la otra vez [Copa Libertadores 2024 ante Flamengo] y les dije: ‘Ahí, en el medio, van a estar ustedes’”.

