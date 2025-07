Gularte, “capitán para años”, fue presentado en Peñarol: su sueño de niño y objetivos

Fútbol uruguayo

Peñarol oficializó este miércoles la llegada de Emanuel Gularte, zaguero de 27 años formado en Wanderers y con pasaje por Progreso que arriba a préstamo por un año desde Puebla de México, con opción de compra.

Al inicio de la conferencia de prensa, Ignacio Ruglio, presidente del Carbonero, tomó la palabra: “No es una presentación más. Hacía mucho tiempo que te queríamos tener en casa. Yo, como interlocutor, se lo hacía saber cada vez que podía”.

“Siempre, con mucho profesionalismo y cuidando tu carrera, nos diste a entender que estos colores te tiraban. Nosotros te intentamos decir que este club te quería de verdad porque precisamos un caudillo en el fondo”, añadió.

“Si en algún momento podemos comprarlo, y lo hablamos con él y con Puebla, podemos tener un capitán unos cuantos años”, dijo, y siguió: “Si la rompe estos meses y tiene la oportunidad de pegar un muy buen contrato, dejarlo ir dos o tres años y que, alrededor de los 30 años, vuelva vigente a ser ese gran capitán”.

Luego de eso, Gularte habló y señaló que es uno de los días “más importantes” de su vida: “Está el nacimiento de mis hijos, mi casamiento y no mucha cosa más. Estoy feliz porque cumplo un sueño”.

“Hoy se cumple, pero hace mucho tiempo que se estaba gestando. Venimos hablando hace muchísimos años y, por diferentes circunstancias, no se había podido dar”, comentó, y aseguró que llega “a un Peñarol consolidado, fuerte y que ilusiona a todos”.

“Me genera mucha expectativa, pero, a la vez, una responsabilidad enorme. Llego a una institución muy grande, entonces cargás con esa responsabilidad es algo hermoso. Hay que trabajar”, indicó sobre su arribo al Aurinegro.

Con respecto al Peñarol en el que “sueña” jugar, apuntó: “El de ahora: el que tiene sentido de pertenencia, que conecta con la gente, que se tira de cabeza, que se planta donde sea”.

“No vengo a transformar nada, vengo a sumar. Vengo a aportar entregar y experiencia, aportarles a los pibes”, contó, y detalló parte de su charla con el entrenador, Diego Aguirre: “Me dejó en claro lo que es Peñarol y lo que nos jugamos este año”.

En 2020 “se fue” un Gularte “muy pibe, por ahí no tan maduro”, y ahora “llega un jugador grande, con experiencia y otra madurez emocional”. “El paso por México [Puebla de 2020 a 2023 y luego de 2024 a 2025, y Querétaro de 2023 a 2024] me hizo potenciar lo que tenía”, afirmó.

Sobre su estancia en la Liga MX y la comparación con el fútbol uruguayo, expresó: “Allá es un poco a campo abierto y acá hay más fricción. Ninguna es más fácil que la otra: las dos tienen nivel de exigencia”.

Este año en Peñarol “hay dos objetivos muy claros: primero la Libertadores y después el Uruguayo, pero hay un camino muy largo y mucho trabajo por hacer”.

Esta mañana, el futbolista compartió un video que subió su madre de una camiseta carbonero que usaba cuando era un niño: “Me emocionó. Uno a veces se olvida de esas cosas. Cuando me lo mandó hoy de mañana, me ericé porque me acuerdo del Emanuel que era chiquito y salía a jugar a la calle con esa camiseta”.

“Me gustaría usar el 17, pero lo que importa es lo que va adelante. Es el número de la desgracia y me hace acordar que la desgracia no existe, que si uno le mete y aprieta los dientes, las cosas se terminan dando”, cerró diciendo. Ese dorsal es de Germán Barbas, hoy recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados.

Gularte comenzará hoy a las15:30 horas a entrenador. Junto a él lo hará otra de las incorporaciones, Jesús Trindade, mientras que Matías Arezo lo hará en los próximos días.

