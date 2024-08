Guillermo de Amores: lo positivo de la selección del medio local y el recuerdo a Izquierdo

Selección

La selección uruguaya del medio local ya se encuentra en Miami, donde este domingo a las 20:00 horas enfrentará a Guatemala en el Chase Stadium en un partido amistoso, que se podrá observar a través de AUF TV. Este encuentro, por tema de contrato, no se pudo cancelar debido al fallecimiento de Juan Izquierdo, que provocó la suspensión de todas las actividades de la Asociación.

Uno de los 23 futbolistas que viajó fue Guillermo de Amores. El arquero de Peñarol dialogó con AUF TV y recordó a su colega: “Estamos viviendo un momento especial. Le mando mis condolencias a la familia de Juan. Estamos todos shockeados por esa noticia, a todos nos llegó”.

Con respecto a su vuelta a la selección mayor, en la que estuvo en 2022 en Eliminatorias – aunque no jugó –, dijo: “Contento por estar nuevamente en la selección. Uno siempre trabaja para estar. Se dio la posibilidad de que en esta fecha pueda estar. Agradecerle a la gente del club por ayudar para que hoy esté acá”.

“Durante la temporada pasamos diferentes etapas. Me tocó vivir momentos en los que venía muy bien futbolísticamente, jugando, pero la lesión me relegó un poco”, destacó, y comentó que intentará aportar su “experiencia” a los jugadores más jóvenes del seleccionado, “aconsejándolos desde el lugar que me toca”.

La selección del medio local “está buena para que chicos que se están destacando en el fútbol uruguayo puedan tener esa experiencia o paso previo por la selección. Los valoriza mucho y hace que los vean”, finalizó.

