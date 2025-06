Gonzalo Viotti, de Bella Vista, reveló un detalle clave sobre el 20-0 a Parque del Plata

Fútbol uruguayo

Gonzalo Viotti, delantero de Bella Vista, anotó seis goles en la histórica victoria 20-0 sobre Parque del Plata, partido correspondiente a la quinta fecha de la Serie A del Torneo Apertura de la Primera División Amateur. Sobre esa goleada, que es la más grande en la historia del fútbol uruguayo, habló con el programa Convocados de El Espectador Deportes.

“Viendo cómo venían ellos con los resultados, hablamos de tomar el partido con la mayor seriedad posible, ganarlo y hacer la máxima cantidad de goles posible. Sabiendo cómo es el campeonato de la C, que es corto y se define por detalles, era importante sacar una buena diferencia porque a la hora de la definición puede influir”, explicó el atacante de 25 años, quien dio un motivo clave para entender el tanteador.

“Cuando hicimos el primer gol, enseguida echaron al arquero de ellos, más o menos a los 15 minutos. Entró un jugador de campo al arco porque no tenían arquero suplente. Empezamos a ver muchas carencias y que había facilidad para hacer goles, porque ellos también se empezaron a desmotivar, y lo aprovechamos al máximo”, explicó. La segunda conquista fue en el minuto 24, hasta llegar a 10 de cara al entretiempo.

“La mejor manera de respetar al rival era jugar seriamente”

“No imaginábamos tanta cantidad de goles, pero a medida que fue pasando el partido, iban cayendo”, dijo, y reconoció haber perdido la cuenta de la diferencia durante el encuentro. “En el primer tiempo le fui a preguntar al juez y hasta él estaba medio confundido porque ya no tenía lugar en las tarjetas para anotar. Íbamos 10-0 y ya no conté más los goles”, recordó.

“Hacíamos un gol y ya queríamos buscar otro. En ningún momento pensamos si era histórico o no”, agregó, y reivindicó la ambición por seguir anotando. “La mejor manera de respetar al rival era jugar seriamente. No hicimos cosas que normalmente no hiciéramos. De parte de ellos también hubo respeto porque no pegaron patadas ni quisieron picar el partido”, contó.

“Pensamos aflojar, pero no podíamos porque otros cuadros de nuestra serie también hicieron muchos goles y deportivamente necesitábamos seguir anotando”, argumentó Viotti, quien señaló que el objetivo de Bella Vista es ascender. “El año pasado estuvimos muy cerca y perdimos la final con Central Español. Este año lo tomamos como una revancha y vamos a ir por el ascenso”, concluyó Viotti, máximo anotador del certamen, con nueve tantos.

