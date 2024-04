Gonzalo Bergessio: la chance de trabajar en Nacional y su partido de despedida en el GPC

Fútbol uruguayo

A comienzos del mes de febrero, Gonzalo Bergessio anunció su retiro del fútbol profesional. El argentino jugó entre 2018 y 2021 en Nacional, club en el que obtuvo dos Campeonatos Uruguayos y dos Supercopas, además de anotar 97 goles en 179 partidos, lo que lo convierte en el máximo goleador del club en el siglo XXI y el 21º jugador con más tantos en la historia de la institución.

“Quedó un cariño impresionante. Es un honor y un orgullo tanto cariño de un club como Nacional, que es enorme a nivel internacional”, dijo Bergessio este miércoles en diálogo con Quiero fútbol, de radio Sport 890. “Estuve unos días por allá y fui un rato a saludar a los muchachos, que hacía rato no pasaba”, añadió.

Días atrás visitó Los Céspedes y habló de Álvaro Recoba, con quien habló: “Le hacías bromas de que ahora la vida es más intensa cuando sos entrenador, y más cuando estás en Nacional. Está bien, fuerte, ojalá pueda seguir mejorando y demostrar que está a la altura”.

Por otra parte, destacó el clásico de su amigo Diego Polenta: “El gordo es un animal. Se nota que con la experiencia que tiene sigue manejando cada día mejor el tema de los partidos. Lo noté mucho más tranquilo que cuando era más joven”.

Con respecto a un posible partido de homenaje en el Gran Parque Central, dijo: “Me llamó hace un par de meses el presidente [Alejandro] Balbi. Hay que buscar un espacio que no moleste al club. Es lo que la gente quiere y estaría bueno que en algún momento se pueda hacer”. “Si estoy preparado para ayudar a Nacional desde el punto que sea, lo voy a hacer. Tiene que ser en algo que sea útil para el club y trabajar con seriedad. Depende de la gente que esté”, agregó sobre poder trabajar en el club.

“No hay nada imposible”, dijo del grupo de Copa Libertadores, y ahondó: “River, para el medio sudamericano, tiene un poderío importante y no va a ser fácil, pero es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Hay que estar con fe”.

Y cerró hablando de su retiro: “Cuando tomé la decisión, lo hice convencido. A uno le gustaría jugar de por vida, pero hay que darse cuenta que el físico ya no es el mismo, jugar con tres o cuatro kilos de más es difícil. No es necesario forzar. Me llamaron varios equipos para seguir jugando, pero preferí poner el punto final”.

