Golf: Joaquín Niemann y Carlos Ortiz complicaron su continuidad en el Abierto Británico

Joaquín Niemann no tuvo un buen día en la segunda jornada del Abierto Británico disputada este viernes en el campo norirlandés de Royal Portrush y complicó su continuidad en el torneo.

El golfista chileno se situó al borde del corte, a la espera de que todos los jugadores concluyan la manga, al igual que el mexicano Carlos Ortiz, a pesar de que mejoró respecto a su estreno.

En su segundo recorrido, Niemann firmó 74 golpes, tres por encima del par, lo que lo situó en la clasificación con un total de 144 impactos (+2).

El jugador chileno arrancó en las primeras tandas después de terminal la sesión inaugural con un esperanzador -1, a tres de distancia del liderato compartido por cinco jugadores.

Al contrario que en la víspera, marcada por la lluvia y el viento, el tiempo en la primera parte de la jornada fue más apacible y no condicionó el desarrollo del juego, pero Niemann no logró imprimir regularidad a sus golpes.



También le marcó su mala salida en el primer hoyo, que envió fuera de los límites, por lo que tuvo que regresar al tee con una penalización que a la postre se tradujo en un doble bogey.



A partir de ahí, el líder de la general del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudita, trató de reparar el daño causado de inicio, pero fue alternando tramos buenos con otros en los que no lograba recortar distancias.



Además del revés de la salida, Niemann, de 26 años, completó su recorrido con tres birdies y cuatro bogeys, el último en el hoyo 18, con lo que acentuó su regusto amargo.



En el caso de Ortiz, su tarjeta de 70 golpes en la jornada del viernes le deja con +3 en la tabla, con lo que queda pendiente de dónde se fija el corte una vez que se complete los partidos de por la tarde.



Ortiz mejoró notablemente respecto a la sesión del jueves, en la que terminó con 75 impactos (+4), y firmó un último golpe espectacular en el hoyo 18, uno de los mejores de la jornada, para hacer tres 'birdies', además de dos bogeys.



El mexicano, quien terminó con 75 golpes (+4), ofreció una cara muy distinta a la que tuvo en el pasado Abierto de Estados Unidos, en el que rozó la victoria con un cuarto puesto, el mejor jamás logrado por un mexicano en un grande.



Los 70 mejor clasificados y los empatados al final de la jornada del viernes seguirán la competición el sábado y el domingo, mientras que el resto quedarán eliminados, por lo que Ortiz queda a expensas de a qué altura quede el listón de los clasificados.

El colombiano Nico Echavarría y el venezolano Jhonattan Vegas, que completaron los primeros 18 hoyos con +1, están encuadrados en los partidos de la tarde.

