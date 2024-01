Goleador de la Sudamericana 2023 quiere jugar en Peñarol: “Haría bastante para que se dé”

Fútbol uruguayo

Peñarol ya confirmó 10 refuerzos para la temporada 2024, pero seguirán incorporando jugadores. Tras las salidas de Matías Arezo, Abel Hernández y Bruno Betancor, el Aurinegro busca un delantero, ya que, hasta el momento, solo llegó Maximiliano Silvera. Pero aún no han dado con el nombre definitivo.

El argentino Maximiliano Romero estaba cerrado, pero a último momento decidió firmar con Argentinos Juniors, mientras que está complicada la negociación con Lucas di Yorio por temas económicos. Sin embargo, en las últimas horas, Gonzalo Mastriani, que recibió un llamado de parte del club, prácticamente se ofreció a jugador en el Mirasol.

“A mi empresario lo contactaron los dos grandes. A mí me buscó Peñarol, me dejaron unos mensajes. De mi parte, yo haría bastante para que se dé. A nivel personal, es un sueño jugar en Peñarol”, dijo a Quiero fútbol, de radio Sport 890, y comentó que el presidente de América Mineiro, club dueño de su ficha, pretende US$ 2.000.000 para venderlo y que es difícil que salga a través de un préstamo.

Pese al descenso de su equipo a la Segunda División, marcó 11 goles en 24 partidos del Brasileirão, además de ser el máximo goleador de la Copa Sudamericana, con nueve tantos en 12 encuentros. En total, cerró el 2023 con 21 goles en 42 partidos entre todas las competiciones. En este momento, Vélez Sarsfield de Argentina negocia con el club brasileño y está cerca de llevárselo.

Jugó en Cerro (2011-2013); Parma (no llegó a jugar) y Crotone (2013), de Italia; Gorica de Eslovenia (2014); Ollanense de Portugal (2014-2015); Rentistas (2015-2016); los mexicanos Tampico Madero (2016) y Oaxaca (2017); Sud América (2017), Boston River (2018); los ecuatorianos Guayaquil City (2019-2020) y Barcelona (2021-2022); y América Mineiro (2022).

