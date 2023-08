Básquetbol

Goes abrió una colecta tras el incendio en el club y sus formativas entrenaron en la plaza

El pasado lunes, en horas de la tarde, se produjo un incendio en las instalaciones del Club Atlético Goes que afectó buena parte de la sede. El fuego destruyó por completo la barbacoa y también parte del gimnasio de pesas, pero no no llegó a afectar la cancha de básquetbol, aunque se puede haber visto afectada por el humo.

A raíz de eso, distintas instituciones del básquetbol y también del fútbol brindaron su apoyo con mensajes a través de las redes sociales y llamados a los dirigentes de la entidad misionera. El club no cuenta con seguro en todo el establecimiento, por lo que deberá hacerse cargo de los casi US$ 70.000 que cuesta reponer lo dañado. Debido a eso, Goes abrió una colecta: Colectate.com.uy, 11247 por diferentes medios de pago.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) emitió un comunicado: “En virtud de la situación de público conocimiento, esta federación se ha puesto en contacto con las autoridades del Club Atlético Goes, manifestando el absoluto apoyo y solidaridad con lo sucedido y poniéndose a disposición par colaborar en todo lo que esté a su alcance”.

En el momento del incendio, las categorías más chicas del Misionero se encontraban entrenando bajo las órdenes de Gustavo Colo Reig, pero lograron salir en tiempo y forma, y evitar cualquier tragedia posible. “Las formativas del club hoy invadieron nuestra querida Plaza de las Misiones para entrenar. Con la ilusión de que el Club que acobija a los pibes y pibas de su barrio va a volver, ojalá pronto, a abrir sus puertas entre todos”, destacaron.

?? COMUNICADO



