Giorgian de Arrascaeta sigue haciendo historia en Flamengo: un nuevo título y va por más

Flamengo se consagró campeón del Brasileirão al derrotar 1-0 a Ceará este miércoles en Maracaná y Giorgian de Arrascaeta sigue haciendo historia: llegó a 19 títulos en el Mengão, club al que arribó en 2019.

“Es difícil explicar los sentimientos en este momento. Este grupo se lo merecía, trabajamos mucho durante todo el año”, dijo el mediapunta de la selección uruguaya tras el partido, en el que fue titular.

Y añadió: “Llevo mucho tiempo en Flamengo y ya casi soy un hincha. Sé lo que un hincha siente. Esta es mi casa, no tengo palabras para explicar lo que significa Flamengo para mí”.

De Arrascaeta alzó su tercera liga tras las de 2019 y 2020, y esto se da solamente tres días después de haber ganado su tercera Copa Libertadores. Al igual que en su primer año en el club, esta temporada ganó el doblete: Brasileirão y Libertadores.

En redes sociales, los hinchas ya lo están colocando a la altura de Zico, el ídolo máximo del Flamengo.

Palmarés completo (19 títulos)

Brasileirão (3): 2019, 2020 y 2025

Copa Libertadores (3): 2019, 2022 y 2025

Copa de Brasil (2): 2022 y 2024

Supercopa de Brasil (3): 2020, 2021 y 2025

Recopa Sudamericana (1): 2020

Campeonato Carioca (5): 2019, 2020, 2021, 2024 y 2025

Taça Guanabara (2): 2021 y 2024

A comienzos de 2026 tendrá la posibilidad de sumar otros dos títulos: Recopa Sudamericana y Supercopa de Brasil.

Por otra parte, lleva 23 títulos en total en su carrera, ya que levantó el Torneo Clausura 2023 con Defensor Sporting, y el Campeonato Mineiro de 2018 y la Copa de Brasil en 2017 y 2018 con Cruzeiro.

