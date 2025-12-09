Giorgian de Arrascaeta hizo pública la primera foto de Milano, su primer hijo

Fútbol Internacional

El pasado sábado nació Milano de Arrascaeta, el primer hijo del matrimonio entre Giorgian de Arrascaeta y Camila Bastiani, quienes llevan 12 años en pareja y dos casados.

El futbolista uruguayo de 31 años anunció la noticia compartiendo en sus redes sociales la imagen de un tierno tatuaje que se hizo en un brazo con la huella del pie del pequeño, y este lunes dio a conocer su rostro.

De Arrascaeta mostró dos fotos de Milano con un body de crochet color crema, y otra junto a su pareja en la sala de parto segundos después del nacimiento del pequeño, a quien pudo disfrutar apenas algunas horas antes de partir.

El mismo sábado, el nacido en Nuevo Berlín tuvo que viajar junto al plantel del Flamengo rumbo a Catar, donde comenzará a disputar la Copa Intercontinental el próximo miércoles, cuando enfrente al Cruz Azul. De ganar jugará el sábado ante Pyramids de Egipto, y el vencedor chocará con Paris Saint Germain el miércoles 17.

