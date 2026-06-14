Giménez previo al debut mundialista con Arabia: “Uruguay tiene equipo para soñar”

Mundial 2026

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José María Giménez volvió a mostrar su perfil de referente antes del estreno de Uruguay ante Arabia Saudita de este lunes en Miami y habló de su recuperación,el recambio del plantel y dejó varios mensajes de confianza para el camino de la selección.

El zaguero del Atlético de Madrid, en conferencia de prensa, fue consultado sobre su estado físico luego de la lesión de tobillo que retrasó su incorporación a los trabajos: “Físicamente estoy bien, tuve una lesión de tobillo que me había dejado un poco quieto, pero volví bien y estoy trabajando bien. Después, si estoy a la orden o no es decisión del entrenador, pero uno siempre trata de estar a disposición de lo que le piden”.

Giménez también habló sobre la adaptación a las condiciones climáticas que tendrá el torneo y recordó: "En Playa del Carmen hace mucho calor, hay mucha humedad, al punto de que llegamos a Miami y nos pareció que estaba fresco. Imaginen el calor que hace allá, se sufre, se siente. Creo que la aclimatación fue buena”.

De todas formas, advirtió que será un factor importante durante los partidos: Trataremos de que afecte lo menos posible. Para eso el cuerpo debe responder, pero nosotros mismos tenemos que saber manejar los tiempos de los partidos y los momentos".

Vale cien

El capitán celeste está a un partido de alcanzar los cien encuentros con Uruguay y reconoció la importancia del momento: “Pensar en los 99 partidos que ya jugué me llena el pecho de orgullo. Me acuerdo y agradezco siempre a mi familia y a todos aquellos que me rodearon y que me ayudaron en las mil caídas que he tenido”.

Además, repasó cómo cambió su manera de vivir la selección desde sus primeros años: “He cambiado mucho, primero entendiendo el lugar que ocupa cuando le toca estar, y segundo en el manejo interno del ego que todo jugador tiene. Sumar desde el lugar que le toca aportar es lo que más aprendí en todos estos años de trayectoria”.

Como uno de los jugadores con más experiencia, Giménez explicó qué busca transmitir a los más jóvenes antes de un Mundial: "Transmitir tranquilidad, uno sabe que estamos viviendo esta competencia desde hace tiempo, incluso antes de que llegáramos a Uruguay. Cuando se acerca el momento de la verdad aparecen las mariposas en el estómago y más en un Mundial”.

Pero remarcó: “Hay que intentar tener calma, que no es más que un partido de fútbol. Ponerse esta camiseta es una responsabilidad y un orgullo tremendo, pero no deja de ser un partido de fútbol, de algo que venimos haciendo desde niños”.

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Sobre el nuevo Uruguay, con mezcla de referentes y jóvenes, Giménez destacó el proceso: “Es un recambio generacional que se viene trabajando desde hace tiempo, que tiene mucho rodaje junto. Hay muchos chicos jóvenes que se han metido en este último proceso y hemos afrontado muchas fechas FIFA juntos, hemos crecido. Creo que Uruguay tiene un equipo como para estar a la altura y soñar”.

Sobre el debut ante Arabia Saudita, anticipó un partido cerrado y exigente: "Todos los partidos son muy importantes, pero me imagino un partido muy intenso, por ser el primero y porque los dos van a querer sumar. Un duelo de mucho detalle, en el que la emoción va a estar a flor de piel y eso no nos puede afectar de forma negativa, sino que tiene que influir de forma positiva”, explicó.

“Arabia va a ser muy duro, es un equipo que ha crecido mucho, con una liga que ha crecido de forma impresionante”, expresó de Arabia y fue a más: "Tiene jugadores que se han adaptado a jugar a un nivel muy alto”,

Pero dejó el mensaje que resume la confianza celeste: “Nosotros somos Uruguay, sabemos el escudo que llevamos en el pecho y lo que tenemos que hacer para sacar el partido adelante. El gen competitivo lo tenemos, las ganas las tenemos”.

“Cuando era chico soñaba con jugar un Mundial, una Copa América, ponerme la camiseta de la selección. Ese niño me enseñó que los sueños están para cumplirse”, agregó.

Y cerró con una frase que marcó la mentalidad del plantel: “Hacer un buen Mundial es llegar lo más lejos posible y soñar en grande, pero cuando termine que nos miremos a la cara y sepamos que dejamos todo”

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