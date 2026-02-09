Germán Cortizas sobre su salida como entrenador de Aguada: “me echaron” y “era necesario”

Básquetbol

Germán Cortizas, quien dejó de ser entrenador de Aguada el pasado viernes, habló de su salida del club este lunes, horas después de despedirse del plantel, en un extenso diálogo con el programa Básquetbol de Primera de El Espectador Deportes. Más allá de que “tenía las fuerzas para seguir”, dijo que “era necesario” un cambio de timón “para descomprimir”.

“El año pasado fue más fácil de llevar y hubo un trabajo muy bueno de todos. En las finales empezaron a pasar cosas; lesiones, viajes, extranjeros. Y nos tocó perder, que también es mérito de Nacional, aunque cometimos algunos errores. Eso dejó para este año algunas diferencias internas que se notaron desde el principio”, explicó.

“La idea era apostar a que en el año esas diferencias se pudieran acercar y estar todos [dirigentes, jugadores y cuerpo técnico] empujando con la misma fuerza, pero no se logró del todo. Me parece que mi salida era necesaria para descomprimir un poco eso”, sostuvo Cortizas, formado como jugador en Aguada e identificado plenamente con el club.

“Hoy estuve con el plantel y ya había pelotas nuevas y un extranjero de recambio, cosas que yo no pude lograr este año. No pude revertir ese sentir de estar todos convencidos de que lo íbamos a lograr. Eso es importante para empujar todos de la misma manera”, dijo, y agregó que el viaje a Belo Horizonte “fue lo que detonó todo”.

“Tuvimos 12 horas entre escalas y ómnibus. Encima llegamos y Boca estaba en el hotel instalado y jugaba un día después. Viajamos el 3 de madrugada para jugar el 4. Me pareció un disparate y a los jugadores también. Eso genera un clima previo en la semana. Los jugadores se molestaban con estas cosas y trataban de ir para adelante, pero genera un desgaste”, agregó.

“Sentí que con mi salida podía descomprimir esto. Después del partido con Boca me acerqué a la habitación de los dirigentes y les hice el planteo de salir. Lo único que pedí fue dirigir el partido contra Goes, para no irme con esa imagen”, explicó Cortizas, pero la decisión de la dirigencia fue que su salida se diera de inmediato. “Me echaron”, afirmó posteriormente.

“Si venía otro entrenador, me parecía que tenía sentido que ya estuviera trabajando, pero eso no sucedió y fue un poco lo que cambio, y se los dije. No estoy dando un paso al costado, sino que no estás aceptando mi salida. Termina siendo un despido. Lo acepto y lo tomo”, dijo el Casco. En su lugar dirigirá internamente su asistente, Leandro Taboada, y después la intención del club es contratar al argentino Hernán Laginestra.

“Quería tener otra salida, pero capaz que no era necesaria por la demostración de cariño de la gente, que se quedó más con lo anterior que con lo último. Capaz que fue una sabia decisión de los dirigentes”, expresó, quien se mostró “convencido de que el equipo va a estar peleando la Liga”.

