Gennaro Gattuso fue oficializado como nuevo director técnico de la selección italiana

Gennaro Gattuso, leyenda del fútbol italiano y del Milan, en el que militó la mayor parte de su carrera como futbolista profesional, fue nombrado este domingo nuevo seleccionador de Italia con el objetivo de clasificar a la Azzurra para el próximo Mundial 2026.



“La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anuncia el nombramiento de Gennaro Gattuso como nuevo entrenador de la Selección Italiana. El seleccionador calabrés será presentado el jueves 19 de junio a las 11:00 en el Hotel Parco dei Principi de Roma”, informó el ente rector del fútbol italiano.



Gattuso hereda el cargo de Luciano Spalletti, despedido el pasado 8 de junio tras haber sufrido una goleada ante Noruega (3-0) que complica sobremanera la clasificación directa de Italia para el Mundial, torneo que no disputa desde 2014.



No fue la primera opción de la FIGC, que tanteó a Claudio Ranieri y Stefano Pioli antes, pero sí la más sólida después de la negativa de los mencionados. La FIGC empezó a mirar entre los jugadores campeones del mundo de 2006 como Daniele De Rossi o Andrea Pirlo, pero Gattuso fue el elegido para liderar a Italia en un momento tan complicado.



El extécnico del Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli, Fiorentina, Valencia, Olympique de Marsella y más recientemente del Hajduk Split croata, en el que dejó el cargo de mutuo acuerdo con el club hace apenas una semana, debutará contra Estonia el próximo 5 de setiembre.



Italia necesita ganar los seis partidos de clasificación que le quedan y anotar el máximo de goles posibles para mantener sus opciones de poder pasar como primera de grupo. En caso contrario, tendrá que pelear por el segundo puesto y, después, disputar la repesca para evitar otra catástrofe y no perderse el tercer Mundial consecutivo.



“Gattuso es un símbolo del fútbol italiano. La camiseta azzurra es como una segunda piel para él. Su motivación, su profesionalismo y su experiencia serán fundamentales para afrontar de la mejor manera los próximos compromisos de la Selección Nacional”, declaró el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina.

EFE / FútbolUy