Gastroenterocolitis en Cerro Largo: varios jugadores afectados previo a choque con Peñarol

El próximo sábado 27, a las 18:00 horas, Cerro Largo y Peñarol se enfrentan por la novena fecha del Clausura en el Estadio Centenario. El Carbonero llega a este cotejo como líder del torneo con 19 puntos, tres más que el arachán, que está quinto y quiere seguir peleando por el título.

Sin embargo, el equipo dirigido por Danielo Núñez tiene un problema y es que esta semana unos diez jugadores, entre ellos Gino Santilli, Martín Gianoli, Facundo Parada, Agustín Pérez, Gabriel Rossetto e integrantes del cuerpo técnico, presentaron cuadros de gastroenterocolitis.

Esta situación apareció luego del partido del pasado sábado ante Montevideo City Torque: “Estamos buscando si hay alguna comida que pueda haber afectado. Surgió pospartido y la delegación estaba junta desde el viernes”, dijo el entrenador.

Igualmente, “ya empezamos a recuperar bastante la normalidad y pienso que hoy vamos a estar con casi todos a disposición”, señaló Núñez en diálogo con el programa 100% deporte de radio Sport 890.

El plantel arachán entrenará hoy y mañana jueves para viajar el viernes, llegando en horas de la tarde a Montevideo.

Hoy Peñarol enfrenta a Tacuarembó por la Copa AUF Uruguay y Diego Aguirre convocó a Maximiliano Silvera como único delantero, lo que “lleva a pensar” a Danielo Núñez que el Aurinegro “va a jugar con un 9 solo”, pero igualmente van “a trabajar las dos posibilidades para tener claro cómo adoptar los procedimientos”, cerró.

