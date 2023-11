Gastón Tealdi: “Somos la única opción real para generar el cambio que Peñarol necesita”

Fútbol uruguayo

Por Gonzalo de León

@GonzaaDeLeon19

Gastón Tealdi es uno de los candidatos que luchará el próximo sábado 18 por quedarse con la presidencia de Peñarol. Tras perder las elecciones pasadas como vicepresidente de Juan Pedro Damiani, ahora siente que está “preparado” y quiere aportarle al club lo “mucho” que aprendió dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“El momento clave” en el que se decidió por lanzar su candidatura a presidente “fue una vez que buscamos, con otros sectores, determinadas alianzas, sobre todo sectores con los que nos sentimos más identificados y recibimos como respuesta, fundamentalmente, un concepto que no es con el que nosotros estábamos de acuerdo”. “El concepto que se estaba manejando era de que todos los sectores se presentaran como algo nuevo, algo que intentaban no identificar con el damianismo ni con el cataldismo”, ahondó en diálogo con FútbolUy.

Su lista, la 97, bajo el lema “Tradición y Gloria Peñarolense”, tendrá como dos a Luis de María, quien presidió la rama básquetbol en 2018, cuando se concretó la vuelta del club al circuito del segundo deporte más importante del país. “Nos juntamos con Luis de María a ver qué hacíamos, si en definitiva nos quedamos en nuestras casas, porque en mi caso continúo mi vínculo con FIFA, con Conmebol y con los tribunales de arbitrajes internacionales, pero mi objetivo siempre fue tratar de aplicar todos esos conocimientos que tengo de las instituciones, de las federaciones y de los propios clubes en Peñarol”, mencionó.

Y destacó: “De esa conversación, una vez que conversamos incluso también con Juan Pedro Damiani, dijimos: ‘Bueno, vamos a organizar algo que no está representado en esta elección’. Hay gente que no se identifica con ninguna de las corrientes que hay y nosotros queremos rescatar las tradiciones, reivindicar a los presidentes históricos del club como [Gastón] Guelfi, Cataldi, José Pedro Damiani y Juan Pedro Damiani”.

Si Juan Pedro Damiani “se presentaba, lo íbamos a acompañar, en el lugar que fuera”, aseguró, y agregó: “Ya teníamos decidido acompañado, por eso esperamos hasta último momento, incluyendo también, una vez que toma la decisión de no presentarse, un período en el cual se buscaron también alianzas con otros sectores que, lamentablemente, fueron infructuosas. Gran parte de nuestra presentación responde, justamente, a la no presentación de Juan Pedro, y también, en cierta medida, eso permitió que a nuestro grupo se incorporaran determinados dirigentes que no estaban identificados con el damianismo y que ahora integran nuestra corriente”.

Sobre Luis de María, su candidato a vicepresidente, indicó: “Es un dirigente de primer nivel. Comenzamos juntos en 2011, cuando antes de una elección nos presentamos, sacamos 171 votos y eso representaba, en ese momento, cuatro miembros en la Asamblea Representativa. A partir de allí, él pudo trabajar en el fútbol playa, después se volcó al básquetbol y fue quien pasó de la DTA al Metro, y del Metro a la Liga. Decidimos con el grupo que era un candidato ideal para poder trabajar en el club, para tener a alguien que conoce no solo al básquetbol, sino a todo lo que son los deportes anexos. Es un complemento ideal”.

El proyecto de los deportes anexos y su experiencia en AUF

“Peñarol es un club atlético, y como club atlético tiene que tener la mayor cantidad de disciplinas posibles. Hoy hay 27 disciplinas, se ha expandido mucho a partir del trabajo que se empezó a realizar en la presidencia de [Jorge] Barrera”, contó, y amplió: “Comenzamos en el año 2017 a trabajar en deportes anexos y Luis fue un puntal muy importante para ello. Tiene un proyecto definido y que le dé algo más de centralismo y que facilite la posibilidad de conseguir recursos a cada una de las disciplinas”.

Comentó que “hoy Peñarol tiene una marca registrada, y hay muchos deportistas que ni siquiera vos necesitas una inversión muy grande porque el deportista únicamente lo que pretende es tener la camiseta de Peñarol poder vestirla al competir. Con el plan de desarrollo que viene trabajando Luis de María, podemos potenciar los deportes anexos, que son fundamentales para el club”.

Afirmó que, “sin dudas”, puede aportar “mucho” a Peñarol de su experiencia como vicepresidente de la AUF, porque desde ese lugar “uno conoce el fútbol de manera global, cómo funciona el fútbol uruguayo, los diferentes estamentos que el estatuto ha permitido, la integración del fútbol amateur; uno sabe también cómo está desarrollándose el fútbol del interior, qué expectativas tienen los jugadores y cuáles son sus necesidades”.

“Para nosotros todo eso es fundamental, porque te da un cambio importante en la cabeza y es algo que yo, en las elecciones pasadas, cuando me vinieron a buscar de un grupo de gente afín a Ruglio para que encabezara una coalición en contra de Juan Pedro, no acepté porque todavía no estaba preparado para una candidatura a la presidencia de Peñarol”, siguió, y destacó que tiene “el conocimiento a nivel local e internacional, el estar en contacto con clubes del exterior, de saber cuál es el diagnóstico que puede tener Peñarol y la razón por la cual no puede competir internacionalmente”.

¿Qué proponen? Aspectos deportivos y económicos

“En primer lugar, y lo más importante, es la estructura deportiva. El hincha lo que quiere son resultados deportivos y que Peñarol gane siempre en la cancha. Hay una falencia importante en la estructura, empezando por el posicionamiento del gerente deportivo, que hoy de alguna forma condiciona y no le da ningún tipo de libertad al técnico para que pueda tomar decisiones, ni siquiera en las contrataciones”, destacó, y explicó: “Tenemos que tener un estilo más hacia lo que tienden los equipos europeos, como lo que está haciendo Unai Emery en el Aston Villa, [Edin] Terzic en el Borussia Dortmund, el ejemplo de [Marcelo] Gallardo en River Plate, o la propia selección nacional con el Maestro [Óscar Washington] Tabárez, y actualmente con [Marcelo] Bielsa. La atención viene más concentrada en el técnico, y el director o gerente deportivo es una persona cuyas competencias son, fundamentalmente, la planificación y la estructuración a nivel de formativas”.

“Estamos trabajando con algunos directores deportivos, pero no hemos dado nombres porque respetamos los vínculos contractuales que actualmente están vigentes. Sí hemos dado el nombre del técnico, que el que tiene que ser la cabeza es Marcelo Broli. Hace unas dos semanas conversamos con él y se mostró orgulloso porque lo podamos considerar como técnico para Peñarol. Es un técnico que nos puede dar un juego moderno, dinámico y con el ADN característico de nuestro fútbol”, mencionó.

Y añadió: “La segunda arista importante, y coincidiendo con todos los candidatos, es la recomposición de las relaciones institucionales con los diferentes estamentos de la AUF y del exterior también. Gracias a toda esta gestión, tenemos gran relacionamiento con las Sociedades Anónimas Deportivas, con los jugadores, con OFI, con los árbitros, con Conmebol, con FIFA y con la propia Unión de Clubes. Eso es fundamental, porque Peñarol, con su grandeza, tiene que estar liderando el proceso de cambio del fútbol uruguayo”.

Comentó que “hubo un ordenamiento de la economía producto de los ingresos por transferencias del año 2019 del 2022, que ingresaron 51 millones de dólares”, pero que “Ruglio recibió el club con 4.500.000 dólares en caja, y quien reciba el club va a recibir 2.400.000 dólares”. “Se adelantaron créditos de la futura directiva, por lo cual creo que va a haber problemas financieros, no económicos, pero sí financieros”, dijo.

Quieren “continuar con el ordenamiento y mantener la infraestructura, que eso es algo que se hizo muy bien en esta administración, hay que decirlo”. Con estas correcciones en la parte financiera, administrativa e institucional, podemos volver a posicionar a Peñarol en el sitial de privilegio que nunca debió dejar”, ahondó.

¿Por qué deberías votar a Gastón Tealdi? Esto responde

“Tenemos una trayectoria nacional e internacional que no la tiene ninguna otra candidatura. Hemos defendido al club siempre, antes que nada, inclusive cuando el club tomó una posición partidaria dentro de lo que es esta grieta del fútbol uruguayo defendiendo intereses de terceros. Tenemos un proyecto deportivo que es totalmente diferencial a lo que plantean el resto de las candidaturas, que plantean directores deportivos como que fueran el CEO de una empresa logística, y que plantean jugadores sin siquiera saber quién va a ser el técnico. Tenemos la llave para recomponer todas esas relaciones institucionales que se han roto en estos últimos meses”, contestó.

Y concluyó: “Somos la única alternativa a un oficialismo compuesto por dos candidatos, que son Evaristo González e Ignacio Ruglio. La otra alternativa es una opción nueva que no ha tenido experiencia. Somos la única opción real para generar ese cambio que Peñarol está necesitando y que los hinchas y socios reclaman”.

Por último, a la pregunta de ¿qué es Peñarol para vos?, indicó: “Nací en Peñarol. Nací en los pasillos que te llevan al Consejo Directivo. Es una pasión trabajar por Peñarol, estoy seguro de que mi viejo se sentiría orgulloso de saber todo lo que le he dedicado al club”.

