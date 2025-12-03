Gastón Silva y la reflexión tras un año difícil: “Siempre voy a estar agradecido”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El zaguero y lateral de Peñarol Gastón Silva utilizó sus redes sociales para dar un mensaje a los hinchas carboneros: “Siempre voy a estar agradecido”.
“Aún se me hace difícil procesar un partido así, pero orgulloso de cada uno de mis compañeros que, a pesar de estar con dolores o en un pie, quisieron estar y defendieron de la mejor manera a este gran club como se lo merece”, comenzó expresando el futbolista de 31 años.
“Un año de muchos momentos buenos y malos, pero siempre el grupo trabajó para ser cada día mejores”, agregó más tarde como aspecto positivo.
“Un placer vestir esta camiseta y siempre voy a estar agradecido a cada persona del club que me hizo sentir en casa desde Nacho [Ignacio Ruglio], el presidente, hasta el canchero siempre con una sonrisa haciendo su trabajo”.
“Vamo Peñarol y siempre Peñarol”, terminó escribiendo Silva, que finaliza su vínculo a fin de año y no continuará en la institución.
