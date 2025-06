Gastón Bueno y su expulsión con Nacional: “Venía caliente porque pasaron cosas raras”

Fútbol uruguayo

El capitán de Racing, Gastón Bueno, se fue expulsado en el complemento en la derrota ante Nacional por 2-1, donde su equipo finalizó con ocho jugadores.

Una incorrección verbal hizo que el árbitro Andrés Matonte le mostrara la roja, un tópico que trató con los medios tras el pitazo final: “El partido estaba caliente e hice un comentario que no debía, pero también sucedió con jugadores de Nacional y en ningún momento tomó la decisión de echarlos como a mí”.

“Venía caliente por el partido y vi que nos estaba condicionando”, expresó sobre el momento que le valió la roja, de lo cual se arrepintió: “Le pedí disculpas a él si considera que le falté el respeto, mi intención no fue esa”.

Y ante la consulta de qué le dijo al árbitro, explicó: “Que estaban pasando cosas raras y le falté el respeto. Sabiendo de mi trayectoria y siendo el capitán, creo que con una amarilla lo arreglaba y se terminaba ahí. Hubo muchas situaciones donde noté que nos estaba perjudicando y por eso fue mi reacción”.

Ante la repregunta sobre las “cosas raras” que pasaron, respondió: “Ustedes lo vieron el partido. Se dieron jugadas que para un lado era así y para el otro, no. Expulsiones, decisiones, todo eso te perjudica porque además jugás con un grande y no hay necesidad de llegar a ese punto”.

Bueno cerró diciendo: “Lo más positivo es que el equipo dejó todo, hubiese sido distinto once contra once. Estoy arrepentido por mis compañeros, dejarlos con tres menos es una locura. Es la primera vez que me pasa en mi carrera y por eso le pido disculpas. Pero los árbitros en algunos momentos tienen que manejar la situaciones que se dan”.

