Gallardo tras la eliminación de River Plate y una queja porque “no es esencia del fútbol”

“Estamos dolidos por la eliminación. Teníamos expectativas de avanzar mucho más”, reconoció Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, luego de la derrota 2-0 a manos del Inter de Milán en Seattle, resultado que dejó a su equipo tercero en el grupo E del Mundial de Clubes y eliminado.

“Nos podríamos lamentar por no haber ganado el partido frente a Monterrey, que hicimos mérito para hacerlo, y por eso llegamos a esta instancia de jugarnos la clasificación ante un muy buen rival, un equipo de muchísima jerarquía”, comentó el Muñeco, quien marcó la tarjeta roja a Lucas Martínez Quarta a los 65’ como un mojón clave en el trámite.

“Intentamos plantarnos y hacerle cara con muchos inconvenientes y jugadores que nos faltaron. A pesar de eso, Intentamos jugarle de igual a igual, incluso con diferencia de jerarquía, porque hay que reconocer cuando un equipo es de jerarquía y juega como juega. Hasta la expulsión estuvimos en partido”, afirmó.

“Enfrentamos a un buen rival, de mucha jerarquía tanto técnica como físicamente. Intentamos hacer lo nuestro, con dificultades y sin jugadores importantes para nosotros. Nada que reprocharse. Tenés que reconocer cuando el rival es superior. Así y todo, estuvimos en partido durante mucho tiempo”, agregó.

Los goles de Monterrey en las pantallas

Mientras River Plate enfrentaba al Inter en Seattle, en las pantallas del estadio podían verse al instante los goles que Monterrey le anotaba al Urawa Red Diamonds de Japón en Los Ángeles. Ese resultado del conjunto mexicano obligaba a los millonarios a lograr un triunfo, y sobre cómo influyó ese hecho se le preguntó a Gallardo.

“Esa situación me pareció algo insólita. Eso es no entender la sensación y la esencia del juego, lo que significa estar jugando un partido tan importante y que te muestren imágenes de otro partido. Es una cosa que deberían rever. No es esencia del fútbol. El partido se tiene que jugar ahí y punto, no tenés que estar mostrando imágenes de otro”, opinó.

“Creo que eso influye en la gente y en los que están jugando. La gente del fútbol en la FIFA debería sentir esas cosas y tener más sensibilidad con ese tipo de cuestiones. Podrían no haber modificado nada y no estoy poniendo excusas, pero no está bueno que eso suceda”, señaló el director técnico de River Plate.

