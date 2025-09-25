Gallardo increpó a Matonte por arbitraje de Palmeiras-River y lo fustigó en conferencia

Fútbol Internacional

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores al perder 3-1 este miércoles con Palmeiras como visitante, pero más allá del resultado, los millonarios quedaron muy enojados con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

Promediando el segundo tiempo, expulsó por doble amarilla a Maximiliano Salas, pero desde el VAR le avisaron que en realidad el delantero no tenía una tarjeta previa.

Pero la acción que más enojó a los argentinos se dio en el cierre del partido, cuando sancionó una mano de Facundo Colidio que derivó en el tiro libre que puso en carrera a Facundo Torres, quien fue derribado dentro del área por Marcos Acuña. Fue penal y roja.

Nada más terminado el partido, jugadores y cuerpo técnico de River se fueron sobre Matonte, quien fue increpado por Marcelo Gallardo: “Condicionaste el partido al pedo”.

Luego, en conferencia de prensa, el entrenador se quejó sin tapujos: “Sabemos que en estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. No voy a caer en eso; se le fue de las manos en un momento. Podría haberlo manejado mejor. En el primer tiempo sintió esa presión de acá adentro, una presión... Y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron ese contexto que llevaba bien el partido”.

“El árbitro no supo manejar el partido en ese momento. Primero cobra algo que no ve, porque estaba de espaldas. Señala una mano porque quiere cobrarla y después hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y bueno, después hay una mezcla de todo”, señaló.

“En esa confusión nosotros le dimos ventaja al rival y eso no nos puede pasar, pero claramente el árbitro tuvo mucho que ver. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos, donde todavía estábamos en juego”, cerró.

