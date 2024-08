Galatasaray quedó eliminado de la Champions y Muslera vio la roja por tirar un patadón

El Galatasaray, de Fernando Muslera y Lucas Torreira, cayó derrotado 1-0 ante Young Boys en Estambul y quedó fuera de la Champions League al no superar la fase previa en la que cayó con un global de 4-2.

Los turcos habían llegado a este partido tras caer 3-2 en Berna, pero con la ilusión de revertir todo en su feudo, algo que no sucedió.

El único gol del partido lo marcó Alan Virginius, en el minuto 87, tras culminar un rápido contragolpe en la que dejó por el camino al golero uruguayo y definió para inflar las redes.

El festejo del francés ante la tribuna cabecera del local encendió la mecha del golero formado en Wanderers que le dio una patada cuando su rival se largó a correr desatando una serie de empujones entre los jugadores.

Roja para Muslera y un partido que no cambió en su resultado con triunfo de los suizos que llegaron a Liga de Campeones, donde además accedieron el Salzburgo y Sparta de Praga, que este martes vencieron al Dinamo de Kiev y al Malmo.

