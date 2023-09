Gabriel Báez y su presente en Nacional: “Siento que somos candidatos a ganar el torneo”

Fútbol uruguayo

El argentino Gabriel Báez, uno de los refuerzos tricolores para el segundo semestre del año, se refirió a su “felicidad” de estar en Nacional, las primeras dos fechas del Clausura y aseguró que “somos candidatos al título”.

Báez, en conferencia de prensa, comenzó hablando de su llegada a los albos: “me siento bien, me han tratado de gran manera desde el primer minuto. El grupo es muy bueno, el cuerpo técnico me da confianza y eso es positivo”.

“Pasé un momento duro en Paraguay y ahora estoy en un club ordenado, prolijo, que la gente te ayuda y facilitan cosas, como buscar casa o escuela para mi hija”, amplió.

Aseguró que su anterior pasaje por Cerro Porteño: “fue difícil en todo sentido, en lo personal y para mi familia. Había renovado y al tiempo me llamaron para decirme que no me iban a tener en cuenta. Ahora estoy feliz y mi familia también, nos gusta mucho”.

Por la cancha

El lateral confesó que Álvaro Gutiérrez, entrenador de los tricolores, les pide como tarea primordial priorizar la marca: “somos defensores y primero tenemos que defender y luego, cuando se puede, atacar, aportar en esa área”.

“Me ha tocado jugar con el Chory Castro con el cual me entiendo muy bien, siempre me deja un espacio”, reflexionó y fue a más: “cuando desbordo me toca tirar el centro que busca el movimiento del delantero, a veces es suerte y otras intencional. Se están dando las cosas en lo personal, pero hay que ganar el domingo, ante un rival difícil [Plaza Colonia], que cambió de técnico”.

Sobre los dos partidos iniciales, igualdad ante Liverpool en Belvedere y Cerro Largo en Melo, aseveró: “nos tocaron rivales difíciles. Noto que sacamos un punto en canchas de adversarios complicados, quiero ver como le va a otros equipos en esas visitas”.

“Siento que somos candidatos a ganar el torneo, no tengo dudas. Ganando vamos a potenciar el equipo entero y eso dará un salto de calidad”.

