Futsal femenino: Brasil se quedó con el primer Mundial, disputado en Filipinas

La selección brasileña se proclamó campeona de la primera edición del Mundial femenino de futsal, disputada en el PhilSports Arena de Manila (Filipinas) ante 5.000 espectadores, al imponerse este domingo por 3-0 a la de Portugal.



Con este triunfo, la Canarinha confirmó su estatus de potencia histórica en este deporte, mientras que Portugal cerró el certamen con la medalla de plata tras un recorrido sólido y competitivo.



El partido mantuvo un alto nivel de intensidad desde los primeros minutos. Brasil, fiel a su estilo dominador, intentó imponer su fortaleza física y rapidez en las transiciones, mientras que Portugal, bien organizada bajo la dirección de Luís Conceição, mostró valentía para defender alto y disputar cada posesión con determinación.



El equilibrio se rompió en el minuto 10, cuando Ana Luiza filtró un pase largo que permitió a Emilly adelantar a Brasil. Portugal respondió con intentos aislados, pero se encontró con una defensa brasileña muy sólida. Lídia Moreira y Ana Azevedo lideraron los esfuerzos ofensivos lusos antes del descanso, aunque sin recompensa en el marcador.

La primera parte finalizó con un conjunto lusitano firme pese a acumular cinco faltas. En la segunda mitad, Portugal intentó aumentar la presión, pero Brasil aprovechó su eficacia. En el minuto 23, Amandinha amplió la ventaja tras un desvío que dejó sin opciones a la arquera portuguesa.

Portugal arriesgó en el tramo final con una estrategia de arquera-jugadora, pero una pérdida de balón en el minuto 38 permitió a Débora Vanin sellar el 3-0.

DETALLES

Brasil 3: Bianca, Taty, Amandinha, Emilly y Ana Luiza -cinco inicial-, Júlia, Débora Vanin, Tampa, Simone, Diana, Luana Rodrigues, Lucileia, Camila y Natalinha.





Portugal 0: Ana Catarina Pereira, Ana Azevedo, Fifó, Janice Silva y María Pereira -cinco inicial-, María Odete, Inés Matos, Helena Nunes, Kaká, Débora Lavrador, Kika, Carolina Pedreira, Marta Teixeira y Lidia Moreira.

Árbitras: Oriana Zambrano (Venezuela) y Natalia Gutiérrez (España). Amonestaron a las portuguesa Lidia Moreira (m.5), María Pereira (m.8) y Helena Nunes (m.15) y a las brasileñas Natalinha (m.8) y Emilly (m.20).



Goles: 1-0, 10’ Emilly. 2-0, 23’ Amandinha. 3-0, 38’ Débora Vanin.

EFE / FútbolUy



