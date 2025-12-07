Fútbol sala: Nacional le ganó a Peñarol 7-6 y forzó una finalísima por el título

Más deportes

Nacional le ganó a Peñarol 7-6 en el Polideportivo de Las Piedras la final del play off del Campeonato Uruguayo de fútbol sala, por lo que forzó una finalísima por el título. Los carboneros, que buscan su séptima corona en fila, podían coronarse hoy por haber sido los mejores de la fase regular. Sin embargo, perdieron esa oportunidad y tendrán una segunda, ya en pie de igualdad y a partido único.

El conjunto tricolor comenzó sorprendiendo y a los cinco minutos ya ganaba 3-0. Facundo Abad abrió el tanteador con un sorpresivo derechazo a la salida de un córner y aumentó con una lujosa definición tras pisar la pelota ante el arquero Mathias Fernández. Lucas Pollero metió el tercero con un remate cruzado.

Fue letal el inicio del elenco de Aníbal Roba y reaccionó el de Diego D’Alessandro. El venezolano Alfredo Vidal redujo la diferencia (3-1) y Gabriel Palleiro hizo el 4-1 gracias a un tiro libre potente que se desvió y descolocó al arquero mirasol. No obstante, Nicolás Ordoqui redujo la diferencia con dos penales largos (4-3) sobre el final del primer tiempo.

Al minuto del complemento empató Peñarol gracias a un zurdazo débil de Maximiliano Navarro que se le escapó al arquero Facundo Vila (4-4), quien luego fue clave. Nacional respondió con goles de Bruno Natalgiovani y Facundo Abad de contragolpe, para ponerse 6-4 arriba con 11 minutos en el reloj.

Maxi Navarro descontó restando 9:35 (6-5) y los aurinegros estuvieron muy cerca del empate, pero otro contragolpe con definición de Abad (la figura de la tarde con un póker de goles) al arco vacío puso el tanteador 7-5 a cuatro minutos del epílogo. Juan Custodio redujo la diferencia 50 segundos más tarde (7-6) y Peñarol siguió machacando, pero no le alcanzó.

Los albos pudieron sostener la ventaja y buscarán en una finalísima en pie de igualdad el título frente al equipo que domina la competición local desde 2019 a la fecha.

