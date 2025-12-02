Fútbol femenino

Fútbol femenino: Uruguay no supo anotar y empató sin goles con Ecuador en el Parque Viera

La selección uruguaya femenina de fútbol empató 0-0 con Ecuador en su tercera presentación en la Liga de Naciones Femenina donde sigue sin ganar y tiene dos puntos de nueve posibles, comenzando a complicar sus chances mundialistas.

El partido comenzó con las locales saliendo a imponer condiciones, desde una Pamela González como líder en zona de volantes y con la movilidad de Belén Aquino y Wendy Carballo.

La primera realmente clara fue con una acción individual de Aquino, que gambeteó, encaró y remató cruzado para exigir a Liceth Suárez que respondió bien.

Y eso abrió la canilla ofensiva de un equipo celeste que iba por la apertura pero fallaba a en la definición. Una pelota que perdió Mayerli Rodríguez al borde de su área, encontró otras vez a la delantera del Bahía robando la pelota y en un mano a mano con la golera que ganó Suárez para sostener el cero.

Un tiro de Stephanie Lacoste, otro intento de Wendy Carballo y algo de Juliana Viera acercaron a la apertura que no se dio porque siempre falló la precisión del puntillazo final.

Las visitantes se dedicaron a marcar, hacer correr el reloj y aprovechar alguna contra para ofender. Nada cambió el 0-0 con que se fueron al descanso.

No pudo

El complemento tuvo otro buen arranque celeste, pero seguía repitiendo la falla de acierto de antes lo que fue dando mayor confianza a las ecuatorianas.

Un par de remates de Viera y otro de Pamela González, además de una incursión por izquierda de Belén Aquino que no pudo conectar con Wendy Carballo, fueron ocasiones que no llegaron a un final feliz.

Y allí las de Moscoso tuvieron su respuesta clarísima con una contra que encabezó Barahona que probó, tapó dando rebote Sánchez y Evelyn Burgos lo aprovechó, pero reventó el travesaño.

Instantes después casi con la misma fórmula fue Barahona que nuevamente estuvo muy cerca un disparo que se fue apenas alto.

Con cambios y la necesidad imperiosa de ganar de local, aparecieron nuevas oportunidades con corridas de Aquino y Carballo, pero chocando con una defensa que como podía, sacaba lejos.

El pitazo de Straub selló el 0-0 que castigo la falta de efectividad celeste que volvió a empatar de local, suma dos unidades de nueve posibles y es uno de los colistas de las posiciones, solo superando a Bolivia.

Recordemos que los dos primeras selecciones clasificarán al Mundial de Brasil 2027 y otras dos jugarán el repechaje en busca de meterse a la máxima cita del balompié.

URUGUAY 0-0 ECUADOR

Uruguay: Agustina Sánchez; Laura Felipe, Yannel Correa (85' Daiana Farías), Fátima Barone, Stephanie Tregartten (67' Pilar González); Sofía Oxandabarat (45' Alaides Paz), Stephanie Lacoste (74' Luciana Gómez), Pamela González, Juliana Viera; Wendy Carballo, Belén Aquino (85' Ángela Gómez). DT: Ariel Longo.

Ecuador: Liceth Suárez; Kerlly Real, Justine Cuadra, Mayerli Rodríguez, Ingrid Pianda; Milagro Barahona, Evelyn Burgos, Fiorella Pico (64' Stefany Cedeño), Emily Arias (74' Nicole Charcopa); Manoly Baquerizo, Yaritza Valencia (64' Karen Flores). DT: Eduardo Moscoso.



Amarillas: Juliana Viera, Pamela González (U); Nicole Charcopa (E).

Árbitros: Charly Straub, Neuza Back, Anne Gomes.

Cuarto Árbitro: Thayslane De Melo. VAR Daiane Muniz y Maira Mastella.

Cancha: Parque Viera

