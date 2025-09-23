Fuentes sobre Tacuarembó-Peñarol: “¿Por qué no pueden jugar tres partidos en una semana?”

Fútbol uruguayo

Julio Fuentes, entrenador de Tacuarembó, palpitó el partido de este miércoles a las 20:30 horas frente a Peñarol por la Copa AUF Uruguay en el estadio Goyenola, un escenario que los carboneros no visitan desde octubre de 2010 y que lucirá repleto. Se vendieron las más de 7.000 entradas que se pusieron a la venta y la expectativa del público local es enorme.

Pese a que los carboneros pidieron postergar una semana el encuentro, en filas tacuaremboenses se negaron. “Nunca dudé en hacer cumplir las cosas como se habían fijado, más allá de que me convenía porque después jugamos en Maldonado”, comentó Fuentes al programa Quiero fútbol de Sport 890.

“No solo se le hubiera faltado el respeto al hincha [de haber cambiado la fecha inicialmente fijada], porque mucha gente se pidió el día para venir de otros lugares, sino a nuestro trabajo, porque yo no hago una planificación de un día para el otro, sino de 15 días para adelante”, dijo, y aclaró que vender la localía nunca fue una opción.

Tampoco piensa rotar el plantel, como sí lo hará Diego Aguirre del otro lado, y aseguró que jugará con lo mejor que tenga. “No me voy a guardar a nadie. ¿Por qué no pueden jugar tres partidos en una semana? Si los jugadores están pura y exclusivamente para esto, ¿cuál es el problema?”, se preguntó Fuentes.

“No tengo los medios que tienen Peñarol y Nacional, pero tengo fisioterapeuta, kinesiólogo, médico, la piscina del polideportivo que la secretaría de deportes nos la presa. Richard Mascarañas nos presta las bicicletas de spinning para recuperar sin impacto. Tienen complementos, whey protein, creatina, glutamina, aminoácidos, hidratación, masajistas, vendas… cuando yo jugaba no había nada de eso”, argumentó.

“Peñarol es un equipo de gran jerarquía. Seguramente juegue David Terans y algunos futbolistas de muchísima jerarquía. Por algo llegaron a donde llegaron en la Copa Libertadores y están peleando el Campeonato Uruguayo. Acá no te perdonan. Estamos tratando de achicar el margen de error”, concluyó.

