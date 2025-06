Franzini sobre Maxi Gómez: “No está cerrado y es jugador de Defensor hasta diciembre”

Fútbol uruguayo

El presidente de Defensor Sporting, Diego Franzini, hizo una puesta a punto del presente violeta y la posible salida de Maximiliano Gómez a Nacional, la cual afirmó que “no está cerrada”.

“Al momento es jugador de Defensor Sporting”, dijo del delantero que no estará el sábado ante Plaza Colonia tras sufrir una rotura fibrilar.

Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, había asegurado el martes que “lo macro estaba acordado y solo restaban detalles”; una versión que parece alejada de la del dirigente violeta.

“Para Nacional no sé, con nosotros aún no está cerrado. Hay negociaciones y si me preguntás, hoy sigue siendo jugador de Defensor hasta el 31 de diciembre”, comentó.

“Acá intervienen tres partes en la operación, las dos instituciones y el jugador. Para que pueda salir tiene que haber acuerdo con todos. Las charlas que hubo la semana pasada quedaron trancadas porque falta una parte que son los Gómez [Maximiliano y su hermano y representante] que deben resolver algunos aspectos”, añadió.

Sobre los intercambios entre el nueve y los hinchas, que además colocaron una bandera que rezaba “mercenarios afuera”, dio su parecer: “A los hinchas los moviliza la pasión y son entendibles ciertas expresiones cuando se piensa que se puede estar tocando a la institución que uno ama. Las manifestaciones existen, eso no quiere decir que esté bien o mal, es algo que todos los actores saben que sucede”.

De recambio

Franzini se refirió a las rescisiones contractuales que se han dado en los últimos días en las que se terminaron los vínculos con Federico Marchesini, Felipe Cadenazzi, Walter Montoya y Alfonso Barco.

Y apuntó a la idea de que se trabaja: “Una columna vertebral de gente de experiencia y el resto completarlo con jugadores formados del club”, aseveró.

“En los últimos cinco partidos, desde que estamos en la presidencia del club, se cambió la composición del once titular y pasamos de tener un solo jugador de las canteras a seis o siete. El foco va por ahí”, confesó.

“Las incorporaciones que se harán serán con mucha precisión, bien evaluadas y para sumar en el desarrollo de los botijas”, completó.

