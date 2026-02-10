Franck Ribéry, involucrado en los archivos Epstein, denunciará información que lo implica

Fútbol Internacional

El exfutbolista francés Franck Ribéry presentará una denuncia por lo que asegura que son “falsas informaciones” que lo implican en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, divulgadas en las redes sociales, informó este martes su abogado, Carlo Alberto Brusa, en un comunicado.



El nombre del que fuera extremo del Bayern Múnich, de 42 años en la actualidad, apareció citado, según la prensa francesa, en un documento anónimo fechado en 2019 de los archivos Epstein.



“Por el presente comunicado, el señor Franck Ribéry reacciona con la mayor firmeza a esas declaraciones, extraídas de una carta denuncia enviada a la justicia estadounidense desde Morlaix el 12 de noviembre de 2019, en la que una señora, cuyo nombre conocemos, cita, entre otros al señor Ribéry”, detalla el mensaje divulgado por su abogado.



Para Brusa, se trata de un “ajuste de cuentas” y la divulgación de estas informaciones falsas no está amparada por la libertad de expresión.



Retirado de los campos de fútbol en 2022, Ribéry fue toda una leyenda del Bayern Múnich y de la selección francesa, pero fuera del terreno de juego se vio salpicado, junto a Karim Benzema, por el 'affaire Zahia', nombre de una trabajadora sexual menor de edad con la que supuestamente mantuvieron relaciones en 2009.



Ambos fueron absueltos en 2014 por la Justicia francesa de la acusación de haber recurrido a una prostituta menor de edad.

EFE / FútbolUy