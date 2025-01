Fossati rompió el silencio y habló de su salida de Perú: “Hay cosas que no sorprenden”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Jorge Fossati dejó el cargo de seleccionador de Perú tras los malos resultados en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, anunció la Federación Peruana de Fútbol este jueves.

El uruguayo, de 72 años, había asumido el cargo en enero de 2024 y deja a los peruanos en el último puesto de la clasificatoria con siete puntos. Dirigió la Bicolor en 13 partidos, incluidos Eliminatorias, Copa América y amistosos; ganó cuatro, empató cuatro y perdió cinco.

En las últimas horas, el entrenador rompió el silencio y habló por primera vez del tema: “No es de los mejores momentos de mi carrera, pero son cosas que suceden habitualmente en el fútbol. En mi extensa carrera prácticamente no me había pasado y no estábamos acostumbrados”.

“Es una mezcla de frustración y tristeza, pero, por otro lado, la tranquilidad de que se hizo todo lo que se prometió, en cuanto a poner todo y un poco más. Nosotros tenemos nuestro balance y sabemos lo que se hizo y qué se pudo haber mejorado y qué no”, señaló a 100% deporte de radio Sport 890.

“El directorio no pasaba por su mejor momento y, dentro de todo eso, tiene muchas cosas para decidir. Cuando sacaron al director de fútbol, que estaba hace años, entendimos que la cosa podía seguir por nosotros. Hay cosas que no sorprenden y uno no es nadie para pensar que no le puede pasar”, ahondó.

Con respecto al desafío de tomar a la selección peruana en tan compleja situación, expresó: “Era muy difícil, sigue siéndolo; mis compañeros y yo seguimos emprendiendo desafíos desde lo mental, pero también desde los sentimientos, y eso es lo que nos llevó a asumir este desafío tan difícil”.

“En un año que hemos estado con ellos, tuvimos cero problemas de disciplina, comunicación y convivencia. Fue una hermosísima experiencia”. “El aficionado no es tonto y sabe cuando su equipo tiene toda la actitud, y eso fue lo que demostraron los jugadores todos los partidos”, dijo sobre los futbolistas.

Y cerró analizando su pasaje: “La parte del campo donde tuvimos menos eficacia fue de tres cuartos hacia adelante. No tuvimos un jugador con el arco abierto o en racha: Paolo Guerrero tuvo la peor temporada de su carrera y [Gianluca] Lapadula prácticamente no jugó en la segunda mitad del año. Hay otros factores que incidieron, como los extradeportivos”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy