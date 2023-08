Forlán: las situaciones de Suárez y Cavani en Uruguay y las chances de dirigir la sub-20

Selección

Diego Forlán se encuentra en una etapa algo diferente de su vida, viajando por el mundo como embajador del Manchester United inglés, equipo al que defendió entre 2002 y 2004, y de la liga española, en la que jugó entre 2004 y 2011 para Villarreal y Atlético Madrid. Igualmente, aún no descarta volver a dirigir un club, pero aclaró que no tiene apuro en eso.

“Llega gente que está interesada, pero los corto antes de que empiecen a hablar porque después te empezás a entusiasmar. Me gustó y lo disfruté, pero hay momentos”, destacó el exfutbolista de la selección uruguaya en diálogo con Minuto 1 de Radio Carve Deportiva.

Preguntado sobre las situaciones de Luis Suárez y Edinson Cavani en la selección uruguaya, que a día de hoy parecen estar afuera de los planes de Marcelo Bielsa, las comparó con su retiro de la Celeste: “Es muy personal. La Tota [Diego Lugano], Diego Godín, Andrés Scotti o el Loco [Sebastián Abreu] tampoco se retiraron, pero yo lo hice para que no se creara ningún problema de nada”.

“Sabía que el Maestro [Óscar Washington Tabárez] no me iba a citar más, lo tenía clarísimo, aunque no me lo había dicho. Decidí cortar por lo sano para que no se creara ninguna especulación. Me sentía con capacidad para poder estar, pero el tiempo pasa para todos y hay que respetar la decisión”, ahondó.

“Cuando tomé la decisión, llamé a cada uno de los miembros del cuerpo técnico y el Maestro me agradeció por cortar por lo sano y que no le pregunten cada dos segundos si me iba a citar o no”, dijo, y añadió: “No sé el caso de Luis o Edi. Ellos tomarán la decisión que crean conveniente, aunque también está la decisión de un entrenador, que es diferente. Están rindiendo en grandes equipos, pero es una situación delicada”.

Luego se refirió a la posibilidad de hacerse cargo de la sub-20, que no tiene entrenador tras la salida de Marcelo Broli: “Los casos de Nacho [Ignacio González, DT de la sub-13] y Diego [Pérez, ayudante técnico de la sub-20] son muy buenos porque conocen bien la interna y tienen gran conocimiento del fútbol. Sé que se habló de mi nombre, pero no lo tengo claro. No tuve ninguna charla”.

Y cerró hablando de la salida del director técnico campeón del mundo: “Una lástima porque fue difícil traerlo y se consiguió un campeonato mundial. No tengo conocimiento de las razones por las que no siguió, pero es una lástima porque es importante poder tener una continuidad. Ahora cambió un poco con la llegada de [Marcelo] Bielsa; no sé cómo es la logística y el mecanismo que se maneja en el Complejo”.

