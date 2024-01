Flamengo oficializó la contratación de Matías Viña, el cuarto uruguayo en el Mengão

Flamengo anunció en la noche de este jueves la contratación de Matías Viña, que llega procedente del fútbol italiano y firmó un contrato que lo unirá al club hasta diciembre de 2028.

El futbolista estaba jugando en calidad de cedido desde la Roma, dueño de su ficha, en el Sassuolo, donde vio acción en 15 partidos, 13 de ellos como titular, completando 1.021 minutos de acción en la Serie A.

La negociación con el equipo de la capital tana se cerró en unos nueve millones de dólares y el lateral celeste, que Bielsa utiliza como zaguero en la selección, arriba al Mengão para cubrir el hueco dejado por Filipe Luís, que anunció su retiró a finales de 2023.

De esta forma competirá por el puesto con Ayrton Lucas, que fue uno de los destacados del Rubro-Negro la temporada pasada.

Nuestro compatriota ya se encuentra en Estados Unidos, más precisamente en Orlando, donde se sumó a la pretemporada del plantel, sin fecha prevista para su debut. En su nuevo club tendrá como compañeros a Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz y Guillermo Varela.



