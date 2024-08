Flamengo informó la entidad de la lesión de De la Cruz y es duda para próximos partidos

El pasado miércoles, Flamengo venció 1-0 a Bahía por la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, pero lo más destacado fue que Nicolás de la Cruz salió lesionado. El mediapunta, que asistió a Bruno Henrique para el único gol del partido, se tomó el posterior y fue sustituido.

En la jornada de hoy, el Mengão informó a través de redes sociales: “De La Cruz y Michael [quien también se retiró sentido en ese partido] fueron sometidos a exámenes de imagen este viernes. A ambos se les diagnosticaron lesiones en el músculo posterior del muslo derecho”.

Si bien el club no comunicó el tiempo de recuperación de cada uno, están descartados para jugar este domingo contra Corinthians por el Brasileirão y son más que duda para la vuelta de Copa ante Bahía del jueves 12. El 15 hay partido frente a Vasco da Gama y el 19 ya es el encuentro de ida de cuartos de Libertadores ante Peñarol.

Estas dos lesiones se suman a las de Pedro, que se sintió en la parte posterior del muslo izquierdo y es el más próximo a regresar; de Gabriel Barbosa, lesionado en la parte posterior del muslo derecho, y de Giorgian de Arrascaeta, que padece una molestia en el aductor del muslo izquierdo. Estos dos últimos podrían llegar al duelo ante el Aurinegro.

Sí están descartados Matías Viña, con un rotura de ligamentos cruzados, y Everton, que se rompió el tendón de Aquiles. Igualmente, Flamengo se reforzó con el lateral izquierdo de la selección brasileña Alex Sandro y el argentino Carlos Alacaraz por 20 millones desde Southampton.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael realizaram exames de imagem nesta sexta-feira (30). Os dois foram diagnosticados com lesões no músculo posterior da coxa direita. Iniciaram tratamento no DM do Rubro-Negro. #CRF