Flamengo festejó con una camiseta especial “a dormir” y De la Cruz chicaneó a Vitor Roque

Luego del título de Flamengo como campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia, y tercera desde 2019 a la fecha, hubo festejos en el campo, en las redes sociales y hasta a nivel de patrocinadores.

Betano, la casa de apuesta que oficia de main sponsor en el pecho del cuadro rubronegro, diseñó una camiseta especial que el club compartió en sus cuentas oficiales. Además del goleador Pedro y el trofeo, aparecen tres de sus cuatro jugadores uruguayos.

La casaca retrata el momento en que, tras eliminar a Racing por penales en semifinales, Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta mandaron “a dormir” a su compatriota Gastón Martirena, que había hecho el mismo gesto luego de dejar por el camino a Peñarol en octavos de final.

De la Cruz, dado su pasado en River Plate, también se acordó de Vitor Roque. El 9 de Palmeiras se burló del equipo millonario cuando lo derrotó en cuartos de final con un “buenos días”. De madrugada, De la Cruz recordó aquel posteo con un “buenas noches” y el emoji de “a dormir”, aunque luego borró la storie publicada en Instagram.

