Mundial 2026

Fernando Muslera llegó a su quinto Mundial y es leyenda aunque FIFA no lo reconozca

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Fernando Muslera es titular en el duelo ante Arabia Saudita en el Hard Rock Miami para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y con ello se confirmó un hecho sin precedentes: se convirtió en el futbolista uruguayo con más participaciones mundialistas de todos los tiempos.

Muslera nació en Buenos Aires, Argentina, el 16 de junio de 1986, hace 39 años, de padres uruguayos, y su nombre, Fernando, se debió en gran parte a que su mamá era fanática de Fernando Morena. Ocho meses después de nacer, su familia retornó a radicarse en nuestro país.

El experimentado arquero, formado en Wanderers y actualmente en Estudiantes de La Plata, alcanzó su quinta Copa del Mundo con la Celeste, algo inédito para un jugador uruguayo, y ratificó su vigencia en una carrera marcada por la constancia y el alto rendimiento.

El guardameta ya había sido parte de los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y fue un enorme protagonista en una generación que devolvió a Uruguay a los primeros planos internacionales.

De esta forma, superó a un grupo selecto de leyendas que alcanzaron cuatro mundiales, como Pedro Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, quedando como líder absoluto en este rubro.

Pero su dominio no se limita a las convocatorias. Muslera ya es el futbolista uruguayo con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 17 presencias y sumando, superando las 14 de Godín y las 13 que registran Suárez, Cavani, José María Giménez y Maximiliano Pereira.

Un dato no menor para Nando es que esta será la primera vez que dispute un Mundial sin haber jugado un solo minuto en las Eliminatorias, lo que agrega un matiz particular a su presencia.

El parche polémico

Una situación poco común se dio en las últimas horas y hace referencia a algunos parches especiales que se permiten utilizar varios jugadores en este Mundial. La AUF elevó un pedido porque entendía que el arquero de Estudiantes de La Plata merecía la distinción de usar el distintivo de "leyenda" por haber formado parte de cinco Mundiales.

Según trascendió, la FIFA, según su criterio, determinó que Muslera no cumple con los requisitos establecidos para recibir el reconocimiento especial. Según la explicación del organismo, la participación en el Mundial de Catar 2022 no es contabilizada debido a que el arquero no disputó minutos en ningún partido.

En aquella Copa del Mundo, Muslera integró el plantel dirigido por Diego Alonso, pero el entrenador eligió a Sergio Rochet como titular durante el torneo.

De esta manera, aunque el arquero estuvo presente en cinco ediciones mundialistas, la FIFA considera que no alcanza la condición requerida para portar la identificación destinada a futbolistas con cinco participaciones efectivas. La AUF hizo un pedido formal que por ahora no tuvo una resolución positiva.

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