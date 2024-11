Fernando Muslera cruzó fuerte a Mourinho por sus constantes críticas al fútbol turco

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

José Mourinho, entrenador del Fenerbahce hace cinco meses, llevó su habitual estilo al fútbol turco y lo sacudió. El arranque no fue bueno a nivel de resultados, ni en lo local ni en lo internacional, pero él nunca pasa inadvertido. Hace algunas semanas viene realizando fuertes críticas al arbitraje y hasta a la credibilidad de la liga local.

“Jugamos contra buenos rivales, pero también contra el sistema y eso es lo más difícil que hay. Estoy enojado con la gente del Fenerbahce que me trajo aquí porque me contaron la mitad de la historia. Si me hubieran dicho todo, no habría venido”, sostuvo el portugués, en referencia a ciertas ayudas arbitrales que, según él, recibe Galatasaray.

El equipo en el que juegan Fernando Muslera y Lucas Torreira, que busca el tricampeonato en la temporada 2024/25, lidera con 31 puntos al cabo de 11 fechas, con 10 victorias y un empate, y el Fenerbahce marcha segundo con 26. El clásico lo ganó Galatasaray 3-1 el 21 de setiembre, y fue la única derrota del conjunto de Mourinho a nivel liguero.

Este domingo, luego del 3-2 del Galatasaray sobre Samsunspor, Muslera cruzó al técnico lusitano y dijo que “los insultos que está realizando al fútbol turco y el hecho del ataque a algunos árbitros son cosas que molestan bastante”.

“Esta es la primera vez en 14 años que me siento obligado a pronunciar un discurso de este tipo. Nunca le falté el respeto a nadie y siempre he sido exigente con mi trabajo y mi personalidad. El respeto que me he ganado acá es lo único que voy a mantener”, comentó.

“He ganado 17 trofeos en 14 años. Si tenemos en cuenta mi aporte, mi objetivo siempre ha sido que el fútbol turco crezca. Si Mourinho, que vino hace cuatro meses, critica el fútbol turco y no lo quiere, puede irse. Aunque nadie dice nada. Creo que es hora de que alguien le diga algo. Hay que prestar un poco más de atención a quienes hacen avanzar el fútbol turco”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy