Más deportes

Felipe Klüver: la emoción del himno, el oro en el pecho y la gran dedicatoria a Scarpatti

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este sábado 27 de setiembre no será un día más para el remo uruguayo sino que se transformará en otra fecha marcada de gloria en el calendario porque Felipe Klüver se consagró campeón en el single ligero del Mundial de Shanghái, China.

El uruguayo cumplió una regata perfecta, yendo de menos a más para terminar dominando con comodidad, cruzar la meta y festejar desde el agua levantando los brazos saludando a su actual entrenador: Ruben Scarpatti.

“Solo palabras de agradecimiento a la persona que me trajo y creó esta medalla de oro (graficado con un emoji)”, mencionó el mercedario en una historia de Instagram donde dejó sus primeras sensaciones.

“Confió en mí, me levantó la cabeza y me mostró el camino cuando no sabía cómo seguir”, mencionó más tarde y remató: “Hoy a esta medalla se la dedico a él por todo el trabajo que hace día a día. Simplemente gracias Rubén”.

Scarpatti es el entrenador en jefe del club Flamengo de Brasil, actual equipo que defiende Felipe Klüver y al que llegó a mediados de 2023 y se mantiene hasta el día de hoy.

Fue clave en el proceso que le permitió dedicarse al remo y tener una planificación diaria y de vida, parte crucial para arribar a este logro.

En el podio

Varias fueron las imágenes que dejó Klüver durante los festejos de su medalla de oro, el abrazo con su entrenador, la felicitación de cuanto remero se cruzara en el camino por lo hecho, pero principalmente la emoción del podio.

“¿Cómo será el himno uruguayo?”, preguntaron en la transmisión televisiva de la World Rowing tras la consagración. “En un rato lo podremos escuchar”, agregaron.

A la hora de llamar al mercedario a recibir su presea la presentación fue con la frase “man of the moment” (hombre del momento), marcando la importancia de lo conseguido, sin precedentes en un Mundial para nuestro país.

Luego fue el turno de que sonara el himno y casi en solitario Klüver lo cantó pleno de orgullo, con su “sabremos cumplir” para dejar escapar alguna lágrima.

Brazos arriba y otro grito de guerra: “Vamo’ Uruguay vamò” para mirar la medalla darle un beso y seguir, por el remo se trata de eso, seguir y seguir, cada día un poco más.

#Remo "Vamo' Uruguay vamo'" el grito de Felipe Klüver ?????? tras recibir la medalla de oro que lo transformó en el campeón mundial del single ligero.



?? El "man of the moment", de la transmisión televisiva, el "sabremos cumplir" emocionado y solitario de Felipe ??, el himno y la… pic.twitter.com/QakAI0l69f — Andrés Cottini (@A_Cottini) September 27, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy