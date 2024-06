Federico Valverde y la ilusión por la Copa América: "Este plantel tiene hambre de gloria"

Selección

El volante del Real Madrid y la selección uruguaya, Federico Valverde, se refirió a la apuesta a Uruguay para la próxima Copa América de Estados Unidos cuyo puntapié inicial será el 20 de junio y aseguró: “Este plantel tiene hambre de gloria”.

Valverde, entrevistado por AUFTV, se refirió a lo que significa este torneo continental en su carrera: “Es un objetivo muy importante para mí, en mi carrera, mi vida. Es muy emocionante pensar lo que podemos llegar a vivir con Uruguay, lo que podemos llegar a hacer. Es otro reto más y nos encantaría lograrlo principalmente con estos compañeros y plantel, que es espectacular y se merece una alegría”.

El volante formado en Peñarol destacó el cierre de temporada donde ganó el título liguero y la Champions League con los merengues y como fue procesando su desembarco en la Celeste: “En el último tramo de temporada, con la Liga asegurada, tuvimos muchos partidos de preparación y mi cabeza estaba en la final de la Champions y la Copa América”.

Y confesó que tras la consagración en el torneo de clubes europeo: “Te cuesta asimilar ese momento de disfrute. Lo hice con mi familia porque veía en sus ojos ese orgullo que se presenta cuando un ser querido logra algo importante. Mi cabeza está pensado en ganar y quiero seguir haciéndolo, logrando títulos a nivel personal, grupal y con la selección”.

Primeros compases

El Pajarito tras pasar unos días de descanso luego de una extensa temporada, se unió en Palm Beach al combinado uruguayo que entrena bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.

“Hay un grupo muy unido y se disfruta mucho porque más que jugadores o compañeros, la mayoría son muy amigos”, aseguró, para continuar: “Se dan charlas todo el día, tomás mate, bueno, yo no tanto, pero me siento a conversar, compartimos lindos momentos, que hay que valorar”.

Valverde no se olvida del último Mundial de Catar donde Uruguay no logró pasar la fase de grupos y mencionó: “Hay veces que las cosas no salen y allí pasó todo al revés. Al final son momentos que quedan en tu vida, que compartimos con el equipo y seguramente nos hizo más fuertes para encarar esta Copa América”.

“En el fútbol cuando no lográs las cosas, tenés más oportunidades por delante para lograr nuevos objetivos, sueños. El grupo cuando las cosas no están bien se hace mucho más fuerte”, reconoció y lo ejemplificó con el Pistolero Suárez: “Tenemos jugadores como Luis que han vivido la mil y una y ganaron la Copa. Hay que sacar fruto de ello, escuchar sus consejos, aprender de lo vivido y el camino recorrido para ganar un título con la selección”.

“Se puede creer, pero con los pies en la tierra”, dijo sobre las chances de nuestro combinado en la cita continental: “Sabemos los jugadores que tenemos y el hambre que tiene este plantel que quiere hacer historia. Al final esto es duro, no es nada fácil, hay que ir paso a paso, mejorar como equipo, lo táctico que nos pide el entrenador. Estamos lleno de ilusiones, ganas y fe para ir por todo”.

