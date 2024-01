Federico Martínez busca club: “Me ofrecieron jugar en Peñarol, pero rechacé la oferta”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Federico Martínez tiene contrato vigente con el León de México hasta diciembre de 2024, pero al menos este semestre no será utilizado. Según contó al programa Esto es fútbol de radio Carve Deportiva, está haciendo una pretemporada con un preparador físico particular mientras busca un club en el que pueda tener continuidad.

Jorge Bava, el flamante entrenador del equipo, lo quiso en el plantel, pero la dirigencia le bajó el pulgar. “Jorge me puso en la lista de la pretemporada, pero por órdenes de arriba no me iban a tener en cuenta y los cupos de extranjeros estaban ocupados”, explicó Martínez, quien estuvo todo 2023 a préstamo en Nacional, sin poder demostrar todo su potencial.

“Me hubiese gustado irme con algún título ganado, y en lo personal fue un año irregular. Tuve cuatro lesiones. En el arranque mi nivel fue mejor y a nivel estadístico fue flojo. La segunda parte del año fue al revés; mi nivel personal bajó pero pude hacer más goles y asistencias”, señaló el extremo de 27 años.

“Un mes antes [de terminar su préstamo] ya sabía que no iba a continuar”, reconoció, y dijo que le “gustaría en algún momento volver a Nacional y ganar algo”. Dijo ser hincha del club desde siempre y al ser consultado por un ofrecimiento de Peñarol, respondió tajantemente.

“A mí, directo, no me llamó nadie de Peñarol. Hablaron con mi representante. Me ofrecieron jugar en Peñarol y agradecí, obviamente, pero rechacé la oferta”, sostuvo, y justificó la decisión por “un combo de cosas”. “Es respeto por el club del que soy hincha, y, por más que esto sea un trabajo, hoy no siento jugar en ese club”, añadió.

“Mi prioridad hoy es salir al exterior y estoy esperando algún club de afuera. También tuve la posibilidad de Liverpool, que lo siento como mi familia. Es un club al que le estoy agradecido, donde hice las formativas, y conozco a todos. Agarró Emiliano [Alfaro] de entrenador y le agradecí la oportunidad. Le dije que no descartaba la posibilidad, porque hoy no tengo nada, pero le dije que mi prioridad es volver a salir”, puntualizó.

Sobre lo que viene para Nacional, valoró que Álvaro Recoba, su entrenador, es “un técnico que propone”. “Mientras yo estuve, estuvo poco tiempo y venía de una mala racha, que quizás le jugó en contra. Creo que le va a ir bien, tiene los jugadores y tiene la idea. Está bien rodeado, tiene buen profe y buen ayudante. Me parece que a Nacional le va a ir bien”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy