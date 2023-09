Federación Española de Fútbol se disculpó por “el comportamiento inaceptable” de Rubiales

Fútbol Internacional

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ofreció este martes de forma institucional, por medio de su presidente, Pedro Rocha, sus más sinceras disculpas al conjunto del fútbol mundial y a los aficionados por el comportamiento “totalmente inaceptable” de Luis Rubiales en la final del Mundial femenino el pasado día 20 en Sídney.



En una carta firmada por Rocha lamenta el “comportamiento totalmente inaceptable de su máximo representante institucional durante la final y en los momentos posteriores, que no responden en absoluto a los valores del conjunto de la sociedad española, de sus instituciones, de sus representantes, de sus deportistas y de los dirigentes del deporte español”.



“El daño causado al fútbol español, al deporte español, a la sociedad española y al conjunto de los valores del fútbol y del deporte ha sido enorme. Nos sentimos profundamente apenados por el daño causado y por ello, desde esta RFEF debemos pedir las más sinceras disculpas y adquirir un compromiso firme y absoluto de que hechos como estos no puedan volver a suceder nunca más”, añade.



La misiva que se dirige también a la FIFA, la UEFA, las federaciones nacionales, los y las futbolistas y especialmente las de la selección española y las de la inglesa, así como los demás agentes del fútbol y los aficionados de todo el mundo, insiste en que la actuación de Rubiales “no representa los valores que defiende la RFEF, ni los valores del conjunto de la sociedad española”.



“Su actuación debe achacarse única y exclusivamente a él, puesto que es el único responsable de sus actuaciones ante la sociedad, ante los órganos deportivos y, si es el caso, ante la justicia”, añade tras afirmar que está a disposición del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y del Consejo Superior de Deportes (CSD) para aportar todo el soporte documental y administrativo que sea necesario para que el expediente abierto a Rubiales se resuelva “de manera definitiva lo antes posible”.



El texto aclara que ante lo inaceptable del comportamiento de Rubiales, tanto en el momento de la final como en las horas posteriores, “la RFEF retiró inmediatamente de su web todos aquellos comunicados inapropiados y carentes de sentido que no ponían en valor lo logrado por la Selección y no tenían en cuenta las afirmaciones de la jugadora sobre estos hechos”.



Rocha destaca el acuerdo alcanzado por los presidentes de federaciones autonómicas el día 28, que exigieron la dimisión de Rubiales y anunciaron “una revisión de las actuales estructuras directivas de la organización”.



Igualmente apunta que “para proteger el fútbol español y garantizar que comportamientos como el de Rubiales no se vuelvan a repetir, se puso en marcha inmediatamente una investigación exhaustiva de los hechos y de las medidas subsiguientes adoptadas por el Sr. Rubiales”.



“El compromiso de todos ellos es unánime y firme para disponer en los próximos días de todo un conjunto de actuaciones que mejoren la gobernanza de la RFEF y permita reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. La RFEF debe actuar de manera coordinada con el Consejo Superior de Deportes para servir a los intereses generales del deporte español”, agrega.



La carta firmada por Rocha reitera la felicitación a la selección “por su histórico triunfo, reconociendo el impacto y el legado que su victoria tendrá en el futuro del fútbol español”.



“Estamos convencidos de que su espíritu ha inspirado a millones de personas de todas las edades, y no podemos estar más orgullosos de la forma en que se han comportado, tanto dentro como fuera del terreno de juego. A su debido tiempo, tengo la intención de devolverles el protagonismo y celebrar sus logros como se merecen”, concluye.

EFE / FútbolUy