Falleció José Luis “Pete” Russo: exzaguero de selección uruguaya, Peñarol y Huracán Buceo

José Luis “Pete” Russo, exfutbolista uruguayo y exintegrante de la selección celeste, falleció este martes a los 67 años, dejando un recuerdo imborrable por su personalidad dentro de la cancha, su fortaleza física y su trayectoria en el fútbol uruguayo e internacional.

Nacido en Montevideo el 14 de julio de 1958, Russo fue un defensor de época, reconocido por su carácter, su potencia en el juego aéreo y una pegada que lo convirtió en un jugador temido en las pelotas quietas, marcando varios goles a lo largo de su carrera, especialmente de tiro libre.

Apodado “Pete”, se desempeñó como zaguero central y fue considerado un futbolista completo, de gran liderazgo y presencia. En su puesto tuvo actuaciones memorables y se destacó por su estilo aguerrido, yendo siempre fuerte, pero sin mala intención, lo que le ganó respeto en cada equipo que defendió.

Russo disputó 15 partidos oficiales con la selección uruguaya entre 1979 y 1986, formando parte de distintos procesos de la celeste. En el combinado nacional también tuvo participación en instancias importantes como la Copa América 1979 y las Eliminatorias rumbo al Mundial de España 1982.

Además, fue integrante del plantel uruguayo que conquistó la Copa Nehru 1982, torneo disputado en la India, un título que quedó marcado en su recorrido con la camiseta celeste.

A nivel de clubes, su carrera fue extensa y dejó huella tanto en Uruguay como en el exterior. Comenzó en Huracán Buceo, donde jugó entre 1976 y 1979, antes de pasar a Defensor (1980-1982), club en el que se consolidó como uno de los zagueros más firmes del medio local.

Luego tuvo un recorrido internacional destacado, militando en Deportes Tolima (1983-1984) y Atlético Bucaramanga (1985) en Colombia, para regresar a Uruguay y vestir la camiseta de Peñarol en 1986 siendo campeón del Uruguayo y una liguilla.

Más tarde volvió al fútbol cafetero con Independiente de Medellín (1987), y en 1988 tuvo un pasaje por el brasileño Palmeiras, antes de continuar su carrera en Chile defendiendo a Deportes Iquique entre 1988 y 1991.

Su trayectoria finalizó donde había comenzado: en Huracán Buceo, club en el que jugó entre 1992 y 1993, año en el que se retiró de la actividad profesional.

Tras colgar los botines, Russo se radicó en España, donde vivió durante varios años. En 2008 regresó a Uruguay, país en el que residió hasta el momento de su fallecimiento.

